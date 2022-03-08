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板橋8名前市民代表收受曾煥嘉賄賂 全認罪最重被判3年徒刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林文溪等8人在縣市合併改制前擔任板橋市民代表，擁有提案建議板橋市公所補助機關團體活動、設備經費的權利，卻接受時任板橋市民代表會主席曾煥嘉賄賂，以新台幣2萬至45萬元不等報酬，將提案建議補助額度「賣」給曾煥嘉。

新北地方法院依貪汙治罪條例，分處林文溪、劉正忠、張平和、林木順、張奇薇、陳素珍2年徒刑、褫奪公權2年，緩刑2年；賴文杉褫奪公權並緩刑2年；郭杉村則因未繳回犯罪所得，判3年10月徒刑、褫奪公權3年。

檢警調查，縣市合併改制前，林男等8人擔任板橋市民代表，板橋市民代表可以填市民代表建設建議單，提案建議板橋市公所補助機關團體的活動、設備，市公所核准後，受補助的機關團體再去請款。

曾煥嘉因自身補助款額度不敷使用，難以持續加強地方服務、鞏固勢力，便行賄市民代表，以對方剩餘補助款二至三成的價格來「買」市民代表剩下的補助款額度。

檢調發現曾煥嘉自2008年到2010年間，與林等8人一共購買24次補助款，交付金額從2萬至45萬元不等，達成交易後，曾煥嘉會指示助理，要求市民代表製作他指定受補助的建議單並簽名。

林文溪等8人到案後坦承犯行，檢方依貪汙罪起訴；曾煥嘉反而因涉犯的不違背職務行賄罪在2011年才施行，基於不溯及既往原則不構成犯罪。

新北地院合議庭認為，林文溪等人在偵查與審理期間均坦承犯行，且除了郭杉村外均已繳回犯罪所得，依法減輕其刑，處林文溪、劉正忠、張平和、林木順、張奇薇、陳素珍等六人2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑2年；賴文杉因僅犯行一次，收受賄賂金額10萬元，處褫奪公權並緩刑2年；郭杉村則因未繳回犯罪所得，判處3年10月徒刑、褫奪公權3年。

國民黨新北市市議員曾煥嘉。記者陳正興／攝影
國民黨新北市市議員曾煥嘉。記者陳正興／攝影

新北 縣市合併 貪汙

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