聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋8名前市民代表收受曾煥嘉賄賂 全認罪最重被判3年徒刑
林文溪等8人在縣市合併改制前擔任板橋市民代表，擁有提案建議板橋市公所補助機關團體活動、設備經費的權利，卻接受時任板橋市民代表會主席曾煥嘉賄賂，以新台幣2萬至45萬元不等報酬，將提案建議補助額度「賣」給曾煥嘉。
新北地方法院依貪汙治罪條例，分處林文溪、劉正忠、張平和、林木順、張奇薇、陳素珍2年徒刑、褫奪公權2年，緩刑2年；賴文杉褫奪公權並緩刑2年；郭杉村則因未繳回犯罪所得，判3年10月徒刑、褫奪公權3年。
檢警調查，縣市合併改制前，林男等8人擔任板橋市民代表，板橋市民代表可以填市民代表建設建議單，提案建議板橋市公所補助機關團體的活動、設備，市公所核准後，受補助的機關團體再去請款。
曾煥嘉因自身補助款額度不敷使用，難以持續加強地方服務、鞏固勢力，便行賄市民代表，以對方剩餘補助款二至三成的價格來「買」市民代表剩下的補助款額度。
檢調發現曾煥嘉自2008年到2010年間，與林等8人一共購買24次補助款，交付金額從2萬至45萬元不等，達成交易後，曾煥嘉會指示助理，要求市民代表製作他指定受補助的建議單並簽名。
林文溪等8人到案後坦承犯行，檢方依貪汙罪起訴；曾煥嘉反而因涉犯的不違背職務行賄罪在2011年才施行，基於不溯及既往原則不構成犯罪。
新北地院合議庭認為，林文溪等人在偵查與審理期間均坦承犯行，且除了郭杉村外均已繳回犯罪所得，依法減輕其刑，處林文溪、劉正忠、張平和、林木順、張奇薇、陳素珍等六人2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑2年；賴文杉因僅犯行一次，收受賄賂金額10萬元，處褫奪公權並緩刑2年；郭杉村則因未繳回犯罪所得，判處3年10月徒刑、褫奪公權3年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言