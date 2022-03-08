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時力轟興中街惡火報告說清楚 中市府：已著手調查

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市興中街惡火釀6死6傷憾事，時代力量台中黨部呼籲市府釐清20間房間為何變成41間套房，是否涉及非法改建？要求市府說清楚。都發局表示，依該棟複合式建築物圖表為20間房間，下午已派員現場會勘，正彙整資料釐清房間數，若房間數用途未變更、未申報公安，將依建築法開罰。

時代力量台中黨部呼籲，台中市政府提出調查報告應涵蓋災前行政管理檢討、救災過程、災後策進作為以及究責缺失等面向。

時力台中黨部大里霧峰區主任鄒明諺說，市府強調環保局開罰24次，但環保局多次開罰卻未將住戶妨礙通行資訊轉都發局，痛批市府橫向溝通完全失靈。

時力台中黨部東、南區主任徐小媚指出，該建物以前作為旅館，過往公安、消防稽查紀錄應公開檢視。108年廢止旅館使用改為集合住宅，有無申請使用執照變更？從原本20間房改建成41間套房，裝潢有無申請審查許可？是否涉及非法改建？市府必須儘速釐清。

都發局指出，高雄惡火事件後，中央規定8至16樓大樓需做公安申報，市府於今年2月8日公告分階段申報，8至16樓集合式住宅於明年1月1日起申報、6至8樓於114年1月1日起申報。

由於該案為7樓建物，且已不作旅館使用，依據公共安全申報辦法規定，目前免公安申報。

至於大樓內為20間或41間套房，都發局今天下午已派員現場會勘，比對圖說與現況，正彙整資料中。

都發局強調，若查出現場房間數用途未變更、該依公安申報而未申報，將依建築法第73、77條裁罰。

台中市政府指出，各局處正研擬相關作為，近期將優先檢視有違反消防安全、公共安全等稽查紀錄大樓，並跨局處要求公安、消安申報，並加強聯合稽查力度，以保障市民居住安全。

台中市興中街惡火釀6死6傷憾事，台中市政府啟動調查。圖／聯合報資料照
台中市興中街惡火釀6死6傷憾事，台中市政府啟動調查。圖／聯合報資料照

公安 時代力量 建築

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