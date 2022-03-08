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考試院前院長關中「黨職併公職」案 最高行發回更審

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

考試院前院長關中遭銓敘部追繳351萬多元不服提告，台北高等行政法院認為，銓敘部發函送達時已超過一年期限，請求權時效消滅，去年5月6日判關中勝訴。案經上訴，最高行政法院指出，大法庭去年作出統一見解，認定一年期限僅為「訓示規定」，政府仍有權追償，日前廢棄發回更審。

立法院2017年7月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，規定一年內追討「黨職併公職」溢領退休金

銓敘部查出，關中併「中華民國民眾服務社」10年1個月年資，溢領351萬9383元。銓敘部依社團年資處理條例發函命他繳還款項，關中如數繳還銓敘部，但不服提告。

一審表示，「一年內」書面處分追繳期間，是社團年資處理條例特別規定公法上請求權的時效期間。如逾期未行使，其公法上請求權即罹於時效而當然消滅，自不得再行追繳返還。

一審查出，社團年資處理條例是於2017年5月10日公布施行、同年5月12日生效，依規定銓敘部必須在2018年5月11日之前，以書面處分進行追繳，始為合法。

銓敘部命關中繳回的原處分於2018年5月11日作成，同年5月17日始送達關中，以送達日計算，依法顯已逾「自本條例施行後一年內」的期間。因此，公法上請求權已罹於時效而當然消滅，自不得再行追繳。

案經上訴，最高行政法院認為，另案南投縣退休公務員的「公職併黨職」溢領退休金案，即因1年時效規定產生法律爭議，去年上訴最高行後，送交大法庭作出統一見解。

經辯論後，大法庭裁定社團年資處理條例第5條第1項「一年內」為之的規定是屬「訓示規定」，請求權時效並未消滅，政府仍有權追償，而北高行審理關中案認定超過1年期限屬逾期處分，已與大法庭見解產生歧異，因此廢棄發回更審。

最高行政法院指出，大法庭去年作出統一見解，認定一年期限僅為「訓示規定」，政府仍有權追償，廢棄發回台北高等行政法院更審。圖／本報資料照
最高行政法院指出，大法庭去年作出統一見解，認定一年期限僅為「訓示規定」，政府仍有權追償，廢棄發回台北高等行政法院更審。圖／本報資料照

關中 退休金 公務員

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