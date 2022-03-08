31年前拉法葉案犯罪所得孳息要計算還估算？ 檢辯舌戰

特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院已裁准4億多美元，但對部分孳息計算仍撤銷、發回台灣高等法院更裁。高院更二審今開庭，汪家律師徐履冰、范嘉倩不滿審理範圍僅侷限於孳息，表示會在歐洲相關國家法院提抗辯，並指本案沒任何刑事判決確定過，檢方的「估算」不可採。

汪傳浦與海軍前上校郭力恆等自1991年起，因拉艦案取得鉅額回扣，郭被以收取回扣罪論處判決確定。汪2009年5月8日遭台北地院通緝，滯留海外，2015年1月20日死亡，北院公訴不受理。2016年7月1日沒收制度施行後，才能就汪的犯罪所得審理。

北院認為，汪傳浦將收取的佣金匯至葉秀貞、4名兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲和汪家家族所開設的「EUROMAX」、「SABLEMAN」、「LUXMORE」海外公司可動用的帳戶；法院以這些款項是因汪傳浦違法無償取得，應予沒收。

北檢和葉秀貞後來抗告，高院將爭議款分為本金與孳息兩大部分，孳息又區分為流入瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西群島、盧森堡、英屬曼島6國部分和另外9個國家部分兩塊。高院指出，法商Thomson公司與開泰公司（汪傳浦為實際負責人）簽立協議書，約定將拉法葉艦軍購案的回扣匯入汪的銀行帳戶內，共計5億1594萬9239.92美元。因郭力恆部分已執行2875萬6431.2美元，剩餘犯罪所得約美金4億8719萬2808.72元應沒收。

最高法院2020年裁定檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元確定；另外，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息發回高等法院更為裁定。高院更一審去年7月准許檢察官聲請沒收追徵本金加孳息5億2074萬8645.83美元，但最高法院除駁回1億7465萬餘美元本金外，針對孳息部分，則認為檢方認為利息和衍生利益於2020年5月1日在所有凍結資金中占2001年初凍結時的本金約為31.960513%，原審未細究，發回更裁。

更二審今開訊問庭，汪家律師認為計算孳息應考慮汪傳浦的違法行為與款項如何具有關聯性，指檢方自創公式，推定方法不是「計算」。律師認為瑞士司法部是說廿多年來的報酬是31%，並不是「年報酬率」，且檢方前後已提出9個計算版本，如資料確實，怎會是不同數額？