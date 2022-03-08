北市派出所所長涉溢領防疫接種站獎金 檢方貪汙偵辦中

台北市警局北投分局石牌派出所劉姓所長，在去年8月至11間，涉嫌溢領疫苗接種站勤務獎勵金，日前遭北投分局依貪汙罪嫌函送法辦，並報請警局調離非主管職務；士林地檢署今證實，此詐欺案件已分案偵辦中。

據悉，石牌派出所某同仁向上級反應，也疑似向多家媒體爆料，劉姓派出所長疑似沒有實際到防疫接種站巡邏，卻報領了勤務獎勵金津貼，涉嫌詐欺獎勵金。

大型活動或重要勤務獎勵金，包含支援陳抗活動、燈會活動，去年新冠肺炎疫情嚴峻「防疫接種站巡邏勤務」也有此特殊獎勵金；該獎勵金由警政署發放給台北市警局行政科，再由行政科處理經費，每人依照執勤或督導勤務時數計價，未滿4小時200元、8小時400元，單日最高領800元，每月每人上限5千元。

北投分局獲悉後主動調查，發現劉姓所長在去年8月至11月間，疑似「勤務不落實」離開派出所尚未完成巡簽，中途返回派出所處理他案，同樣是處理公務，沒有不法意圖。