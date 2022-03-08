開庭要求少年掌嘴...離譜法官晚上不想開庭拿交保交換 再被送監院

苗栗地方法院法官周靜妮近年曠職353小時，開庭時要求少年掌嘴、恫「去少觀所被捅屁眼」，法官評鑑委員會1月間認為周女嚴重侵害人格尊嚴、憲法基本權利，且還恣意取消庭期、逾期裁定收容、造假判決，報由司法院移送職務法庭，建議免除法官職務、不得再任用為公務員。而司法院人事審議委員會今針對她受理羈押案的違失，也認為應懲戒，由司法院逕送監察院審查。

人審會指出，周靜妮2015年受理檢察官聲請羈押案件，未依被告要求到院即時訊問，還打電話透過值班法警片面與被告溝通，以允諾交保換取同意不夜間訊問，以致增加被告滯留於法院候訊時間，違反法官法「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」和法官倫理規範等規定，應受懲戒。

另外，周靜妮2017年在辦理拆屋還地事件時，不僅未赴現場勘驗，也未函請地政事務所繪製複丈成果圖，草率以原告單方所提出的附圖判決原告勝訴。案子判決後續進入強制執行程序時，因判決附圖無實體測量圖（複丈成果圖）、無法確認界址、測量，難以執行，致使司法事務官只能請原告重行訴訟程序。

人審會認為周靜妮沒謹慎執行職務，害得當事人增加不合理的負擔，違反法官倫理規範「法官應謹慎、勤勉、妥速執行職務，不得無故延滯或增加當事人、關係人不合理之負擔。」規定，但沒有懲戒必要，由司法院院長許宗力予以書面發命令促其注意的職務監督處分。

周靜妮2009年由嘉義地檢署檢察官轉任苗院法官，初辦刑事庭業務，後來「換庭」改為民事庭法官，接著又改任少年法庭法官。她因今年春節後上班不正常，苗院2月7日將周靜妮調到非訟中心，但她上班仍不正常。周女2012年1月曾在宿舍「燒炭」，引發軒然大波。

此外，人審會今也決議調派最高行政法院庭長侯東昇為台北高等行政法院院長；調派台北地院法官陳雯珊首次調任為高雄高分院法官，並以新職調派台灣高等法院辦理審判事務，調任期間至法務部司法官學院司法官班第63期分發報到（2024年間）前1日止。

「司法院法官遴選委員會」法官代表應選名額2倍人選，審定包括最高法院法官李英勇、高院法官賴惠慈與林柏泓、台中高分院庭長蔡名曜、台南高分院庭長蔡廷宜、高雄高分院法官徐美麗、北高行法官梁哲瑋、士林地院庭長陳明偉、桃院地院法官陳昭仁、新竹地院法官許翠玲、彰化地院法官王祥豪、嘉義地院庭長周俞宏、台南地院法官鄭文祺、高雄地院庭長莊珮君等14人，交法官票選。

而新北地院候補法官薛巧翊候補服務成績經審查及格，人審會也同意發給嘉院法官曾文欣家事類型專業法官證明書。

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