接連偷田尾公路園藝店龜背芋 他犯後想賠20多萬仍判拘

熱門園藝植物龜背芋常被偷，彰化縣田尾公路花園園藝店去年4月上旬接連發生龜背芋盆栽失竊，涉案的呂姓男子自知難逃法網，前往其中一家園藝資材行佯稱購物漏付某項物品貨款，拿出20多萬元要「還錢」被店家拒謝。彰化地方法院法官引用諺語「不告而取，謂之偷」依竊盜罪判處他80日拘役，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，41歲呂男去（2021）年4月上旬駕駛小貨車，先後到田尾公路花園偷取8家園藝店和園藝資材店的盆栽盆器，包括市價65萬元斑葉橘梗蔓綠絨、1萬5千元白斑龜背芋、1萬元斑葉春雪芋、8000元斑葉泰龜、6000元斑葉異葉龜背芋和1千元白油畫竹芋各一株，還有3個花盆，和監視錄影畫面無法清楚辨識作為竊盜佐證資料的兩盆看起來像蘭花、芋科的植物。有明確證據證明8家園藝行和園藝資材行被偷。

一家資材行老闆的兒子證稱，他家擺在門口的一個花盆遭竊，某日呂男到店內說上次拿了盆子要還錢，那個花盆多少錢？他媽媽被問得一頭霧水，經呂男說明某日晚上拿走放在店外的盆子，他媽媽說「原來是你，就是最近來竊盜的人。」呂男沈默不語，從口袋拿出10幾、20幾萬金要還錢，他媽媽說已經報警，進入司法程度已無法私了，就請沈默的呂男留下姓名、電話，呂男照辦後離去。

警方接獲店家報案，調閱路口監視錄影畫面和店家提供的監視錄影畫面，加上呂男自行到園藝店要「還錢」，鎖定呂男涉嫌重大，警詢後依竊盜罪嫌送辦。呂男否認偷竊，辯稱幫朋友到園藝資材行購物，買很東西，是他們發現園藝資材行開出的收據收漏列一個花盆價錢，「主動」要還錢，至於錄影監視畫面錄到的小客車在別的園藝行周邊停靠，是修車廠或保養廠的人開去，或車牌被仿冒也不無可能。呂男矢口否認是錄影畫面上的男子。