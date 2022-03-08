花蓮玉里鎮長疑涉貪汙收回扣 今遭檢調搜索訊問

花蓮玉里鎮長蔡秋龍夫婦、鎮公所建設課長及承辦人共4人，疑似涉嫌貪汙罪，花蓮縣調查站今天上午搜索玉里鎮公所、住所等15個地方，下午將人帶回訊問，預計今晚深夜送到地檢署複訊。據了解，蔡秋龍疑以借貸方式規避，向廠商拿回扣，現在調查站還在釐清證據和金流。

據指出，蔡秋龍疑似向廠商借貸，待工程驗收時，再以驗收不實收取回扣，減少金流直接往來。目前調查站尚確認具體事證及金流方向等證據。

蔡秋龍曾任縣府南區服務中心主任、玉里鎮民代表，2018年退出國民黨參選玉里鎮長，大爆冷門擊敗前玉里鎮長龔文俊。蔡秋龍這屆初任鎮長，勤走基層，但地方也有一些傳聞他與建商走得很近，這次遭到檢調大動作搜索，是否與此有關，還待釐清。