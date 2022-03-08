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與丈夫口角她帶女兒投海致幼女溺斃 法院判13年徒刑

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

31歲陳姓女子去年1月間心情低落，帶著2歲10個月大女兒到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊投海，女兒溺斃她獲救，苗栗地方法院今天依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處13年徒刑，全案還可以上訴。

法官在判決書論述，陳女及辯護人雖主張女童是不慎被海浪絆倒，陳女拉起女兒時被海浪絆倒而短暫昏厥，又因陳女精神狀況不佳，一時慌張才延誤通報送醫，無法預見女兒死亡結果，應成立過失致死罪，但依解剖鑑定報告內容及女童年齡僅2歲10個月等情況研判，若非陳女帶女童一起走入海中較深處，衡諸常情縱使在沙灘上絆倒，應不至於發生溺斃結果。

判決書指出，陳女與丈夫去年1月22日晚間因婆婆手尾錢遺失事情，雙方發生口角，陳女心情低落，她於1月25日下午3點30分獨自帶女兒外出，隔天上午10點多到11點多之間，在通霄鎮白沙屯附近帶著女童走入海中，導致陳女及女童均遭海浪沖倒，跌落海水中，再經海浪推送回海邊，造成女童溺水窒息，陳女將女童抱回堤防附近涼亭，未予以急救或求援，女童溺水窒息而死亡。

法官審酌陳女僅因一時與丈夫發生口角爭執，無理剝奪女童寶貴生命，嚴重違背兒童權利公約保障兒少生存權的意旨，犯後對案發過程仍多避重就輕，無從認定陳女有悔意，惟考量陳女並無前科，案發時心理狀態，案發後獲得辻夫原諒，判處陳女13年徒刑。

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31歲陳姓女子去年1月間帶著2歲10個月大女兒投海，女兒溺斃她獲救，苗栗地方法院今天判處陳女13年徒刑。圖／本報資料照片
31歲陳姓女子去年1月間帶著2歲10個月大女兒投海，女兒溺斃她獲救，苗栗地方法院今天判處陳女13年徒刑。圖／本報資料照片

溺水 白沙屯 殺人

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