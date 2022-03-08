酒駕自撞斷腿還欠繳罰鍰 男子被扣薪拄拐杖繳清

38歲顏姓男子酒後騎乘重機自撞橋墩，不僅腿部骨折還面臨刑責，他卻欠繳8萬餘元罰鍰。行政執行署新北分署今年2月間祭出扣薪，顏男近日拄著拐杖現身，當場繳清罰鍰。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

家住新北市泰山區的38歲顏姓男子在民國110年5月8日晚上9時許，騎乘黃牌機車行經泰山區中港南路一帶時自撞橋墩，造成膝蓋及大腿粉碎性骨折，警方獲報到場處理交通事故，發現顏男酒測值超標，裁罰新台幣8萬5000元，顏男卻置之不理。

新北分署今年2月25日扣押顏男的薪資債權後，顏男趕緊拄著拐杖到新北分署繳罰鍰，他向書記官表示，事發那天在家喝酒後騎乘重機外出，現在腿斷了還遭移送新北地檢署偵辦，幸好只要坐著就能工作，以後再也不敢酒駕了。

新北分署表示，另還有一名26歲陳姓男子同樣是被扣薪了才來繳罰款；陳男因無照、吸食毒品後駕車等原因總計挨罰9萬4000元，最後是老闆陪同到新北分署把罰鍰繳清。