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男子積欠3萬元酒駕罰款遭強制執行 前妻代為分期繳納

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

44歲楊姓男子積欠3萬元酒駕罰款，逾期未繳清，經行政執行署台南分署強制執行，楊前妻得知此事後，申辦分期付款，今天並利用自動櫃員機匯款繳納第1期分期款5千元。

楊姓男子於2019年間駕駛租賃小客車，行經國道一號北上331公里處，經員警攔查酒精濃度超過規定標準，台南市交通局裁處3萬元罰鍰，逾期不履行，移送法務部行政執行署臺南分署（下稱臺南分署）強制執行。

台南分署表示，楊在台南工作，但無固定住所，離婚後小孩由前妻獨自扶養，日前楊至前妻住處探視小孩時，前妻看到他口袋塞有交通罰單，主動向交通局查詢得知該交通罰單已移送台南分署強制執行，再以電話連絡書記官表示願意幫忙分6期繳納罰鍰，每月繳納5千元，並於今天利用自動櫃員機匯款繳納第1期分期款5千元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男子積欠9萬元酒駕罰款，逾期未繳清，行政執行署台南分署強制執行，楊前妻得知此事後，申辦分期付款。記者黃宣翰／翻攝
楊姓男子積欠9萬元酒駕罰款，逾期未繳清，行政執行署台南分署強制執行，楊前妻得知此事後，申辦分期付款。記者黃宣翰／翻攝

台南 罰單 酒駕 國道 離婚 法務部

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