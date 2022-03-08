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國小輔導老師被激怒辦公室罵同事「神經病」 下場慘了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北市某國小趙姓輔導老師3年前因學生急難救助一事，和鄭姓資源班特教老師發生爭執，她當場說「神經病欸，神經病欸」，被鄭女一狀告上法院，趙女被依公然侮辱罪判罰金3000元確定；民事部分，鄭女求償10萬元並登報道歉，台北地方法院判趙女應賠償2萬元，可上訴。

趙女2019年6月27日上午10時許，在還有其他老師在場的輔導處辦公室內，和鄭女因申請學生急難救助等事發生爭執，她脫口而出「神經病欸，神經病欸」，鄭女認為損害她的人格名架和名譽而提告。趙女否認犯行，供稱雙方工作上長期累積不愉快，而針對有特殊需求的個案，她必須要有24小時通報時間，但鄭女跟她反應某學生家長要借錢、財務困難，已經不曉得過幾天了，鄭女又一直說不知道，且說她責備對方，她不斷強調沒有責備，但覺得既然雙方無法溝通，就要轉身離開，也因為她當下情緒被激起來，不記得有沒有說「神經病」，若有也是喃喃自語，沒有公然侮辱的犯意。

法院根據證人說法和錄音檔，認為趙女言詞確實足以貶損鄭女人格與尊嚴，依公然侮辱罪判3000元罰金確定。民事部分，鄭女求償10萬元並要求登報道歉，趙女抗辯，她要求對方盡速補齊資料，以便通報教育局，但鄭女卻無端指責她在「責備」，深覺莫名其妙，一氣之下轉身離開，口中喃喃自語「神經病」，並無妨害名譽的故意，且鄭女一路尾隨被告，以相當近的距離錄音，且認為錄音檔被變造，不可採信。

法院認為，根據刑事審理時勘驗的錄音檔及譯文，認定趙女有侵權的事實，審酌趙女身為國小教師，為人師表，應謹言慎行，以身作則，卻在校園輔導室出言侮辱鄭女，縱使雙方當時有爭執，趙女的行為仍不可取，又案發後矢口否認，毫無悔意，判趙女應賠償2萬元；登報道歉部分，趙女雖在多數人得共見共聞的地方侮辱，但實際聽聞的人數不多，鄭女請求登報道歉與趙女加害程度不成比例，顯不適當。

示意圖／ingimage
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公然侮辱 教育局

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