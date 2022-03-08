竹市聲音照相執法9個月狂拍6636輛汽、機車 告發62件

新竹市環保局去年4月先啟用移動式聲音照相科技執法，10月又在光復路二段增設固定式聲音照相設備，4月至12月科技執法共拍到6636輛汽、機車超標，經人工判讀告發62件，告發率不到百分之一。竹市環保局說，主要是因車輛經過前後3秒不能有其他車、風速氣候等條件也有限制才剔除，今年仍會持續推動，遏止噪音車上路擾民。

依環保署機動車輛噪音管制標準，車道速限50公里以下路段，管制標準86分貝，速限50到70公里路段，管制標準為90分貝，超標可依噪音管制法第26條規定，開罰1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。

新竹市配合環保署政策，先啟動移動式聲音照相執法，地點包含光復路、中華路、經國路、竹光路、明湖路、西濱道路、元培街、民族路、北大路、柴橋路等高噪音陳情熱點。首座固定式聲音照相設備則設在光復路二段上，可全天候執法，日夜都能拍。

新竹市環保局統計，去年4月到12月，透過聲音照相科技執法共拍攝到6636輛次汽機車「噪音超標」，經人工判讀告發62件。環保局人員說，該套執法設備主要是利用噪音計感測，只要噪音超標會自動拍照，無法偵測到每一輛車經過時的實際聲音數值。

也因此，聲音照相科技執法雖然拍攝量大，但皆須採人工判讀，只要拍攝畫面有其他車輛就須剔除，環保局人員實際檢視有將近一半案件，就是因為畫面出現2輛車以上而無法告發，再來當天也不能夠下雨，最大風速也要小於每秒5公尺，避免環境背景干擾音量。

此外，為釐清其他音源的干擾，環保局也會保留紀錄事件前後3秒影像，以確認事件噪音來源，且也不能有其他音源干擾像是執行公務車輛，如救護車、消防車等剛好經過、他人鳴按喇叭、路面施工等。

竹市府環保局空氣污染及噪音防制科也說明，尤其部分路段如光復路車流量很大，若要在白天拍到噪音車難度更高，幾乎拍攝到的畫面都會有其他車輛，也因此夜間成功告發噪音車比例相對高，曾經有拍過飆出100分貝音量的跑車，依法告發。

雖然聲音照相科技執法告發率不高，但環保局強調，取締噪音車仍為多管齊下，原有的民眾檢舉、警方巡檢等依舊持續，聲音照相科技執法則為主動出擊的執法方式，且「抓吵不抓改」，即便車輛並未改裝，只要超速或是老舊仍有聲音超標風險。