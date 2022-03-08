聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市議員蔡淑惠服務處遭搜索 南檢傳喚助理等16人
國民黨台南市議員蔡淑惠遭檢舉疑涉嫌詐領助理費，台南地檢署今天指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處，查扣帳冊等相關物證，傳喚包括蔡淑惠與助理等16人、4名證人到案追查中。蔡淑惠服務處2名志工今天下午說，他們在服務處擔任志工，到底是何事，他們並不清楚。南檢，全案仍在偵訊調查中。
調查局南機組今天派出廿多名調查人員，分別前往台南市議會蔡淑惠議員辦公室、南區市議員服務處等18處地點搜索，引起議會員工側目。檢調人員搜索帶回幾箱物證後離去，辦案人員並傳訊蔡淑惠與助理等人到案釐清。
根據地方民意代表費用支給條例規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元。議員提報給市議會的助理名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中，先前台南市多名涉及詐領助理費議員，多數被控涉虛報人頭或浮報等方式詐領助理費遭到調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言