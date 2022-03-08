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台南市議員蔡淑惠服務處遭搜索 南檢傳喚助理等16人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

國民黨台南市議員蔡淑惠遭檢舉疑涉嫌詐領助理費，台南地檢署今天指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處，查扣帳冊等相關物證，傳喚包括蔡淑惠與助理等16人、4名證人到案追查中。蔡淑惠服務處2名志工今天下午說，他們在服務處擔任志工，到底是何事，他們並不清楚。南檢，全案仍在偵訊調查中。

調查局南機組今天派出廿多名調查人員，分別前往台南市議會蔡淑惠議員辦公室、南區市議員服務處等18處地點搜索，引起議會員工側目。檢調人員搜索帶回幾箱物證後離去，辦案人員並傳訊蔡淑惠與助理等人到案釐清。

根據地方民意代表費用支給條例規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元。議員提報給市議會的助理名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中，先前台南市多名涉及詐領助理費議員，多數被控涉虛報人頭或浮報等方式詐領助理費遭到調查。

台南市議員蔡淑惠被檢舉涉詐領助理費，她的市議員服務處遭調查人員搜索。記者黃宣翰／攝影
台南市議員蔡淑惠被檢舉涉詐領助理費，她的市議員服務處遭調查人員搜索。記者黃宣翰／攝影

台南 國民黨

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