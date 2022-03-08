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紙箱掉路面致女騎士摔車身亡 男駕駛判刑6月

中央社 / 台北8日電

林姓男子駕車載運紙箱等回收物品，行經北市文林橋時紙箱掉落地面，導致林姓女騎士閃避不及摔車，進而遭聯結車輾斃。士院日前依過失致死罪判處林男有期徒刑6月，緩刑2年。

士林地方法院判決書指出，林姓男子於民國110年1月29日上午駕駛小貨車，載運紙箱、鐵鋁罐等資源回收物品，未將回收物捆紮牢固，導致車輛行經台北市文林橋時，一個紙箱掉落路面。

林姓被害女騎士無照騎車且違規行駛於槽化線，發現紙箱時閃避不及摔車，遭後方駛來的聯結車輾斃。

法官認為，林姓男子疏未注意載運貨物必須穩妥、物品應捆紮牢固，導致女騎士喪命，考量林男坦承犯行，且以新台幣150萬元與女騎士家屬和解、女騎士違規行駛於槽化線為肇事主因等情狀，依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。可上訴。

北市 資源回收

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