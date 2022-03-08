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懷疑老師和前女友嘿咻 他IG罵「敗類」連父母也要賠

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

曹姓男子自某餐飲學校畢業，因不滿劉姓老師和前女友疑似發生性關係而有感情問題，在IG限時動態點名劉，痛罵「犯賤的垃圾」、「只會調酒拉妹的社會敗類」等語，被劉一狀告上法院，曹被依妨害名譽罪判1萬元罰金；民事部分，劉求償，因曹犯案時為未成年人，台北地方法院判曹和父母應賠償3萬元，並在IG個人頁面刊登道歉啟事5日，可上訴。

曹是台北某餐飲學校畢業校友，不滿同校畢業的劉姓老師在他在學期間，與他前女友疑似發生性關係，2020年1月期間在IG限時動態頁面，公開標註劉痛罵「你一個犯賤的垃圾，還能回主廚之家當餐服老師啊？」、「巴哥，臭狗」、「很爛的爛人，一個不爽，我們就在大過年收傳票了」、「你只是個會調酒拉妹的社會敗類」等語。

劉提告，刑事部分，法院依妨害名譽罪判曹1萬元罰金；民事部分，劉求償20萬元，並要求在IG刊登道歉啟事，曹抗辯刑事判決有罪部分是事實，但劉請求金額太高，道歉啟事部分他可以做。

法院審酌雙方身分、地位、經濟狀況、劉所受損害與痛苦，且曹犯案時仍為未成年人等，判曹和父母應連帶賠償3萬元，曹也應在IG個人頁面刊登道歉啟事5日。

曹姓男子因不滿劉姓老師和前女友疑似發生性關係而有感情問題，在IG限時動態點名劉，痛罵「犯賤的垃圾」等語，被劉一狀告上法院，曹被依妨害名譽罪判1萬元罰金。示意圖／ingimage
曹姓男子因不滿劉姓老師和前女友疑似發生性關係而有感情問題，在IG限時動態點名劉，痛罵「犯賤的垃圾」等語，被劉一狀告上法院，曹被依妨害名譽罪判1萬元罰金。示意圖／ingimage

未成年 妨害名譽 父母

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