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後指部男士官涉浮報餐費 南檢調查後3萬元交保

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市後備指揮部李姓士官涉嫌核銷餐費不實，台南地檢署本月4日指揮廉政官執行搜索及約談，檢察官訊問後認李與輔導中心簡姓秘書，涉嫌共同不實核銷餐費1萬多元，涉有貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌，但無聲請羈押必要，各3萬元交保。

南檢說，檢察官蔡佰達於3月4日指揮廉政署南調組廉政官持搜索票執行搜索5處，並傳喚被告4人，證人9人到庭，檢察官訊後認李姓士官 與輔導中心簡姓秘書， 共同不實核銷餐費1萬多元，涉有貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌，但沒有聲請羈押必要，諭知交保3萬元，其餘被告及證人均請回。相關涉案情節將由檢察官將持續追查。

據了解，台南市後備指揮部定期舉辦後備幹部講習，有承辦士官在進行餐費結報經費，涉嫌「以少報多」，疑似中飽私囊，內部人員向廉政署檢舉，檢廉經過蒐證鞏固事證後進行搜索，並帶男士官等人進行調查。

台南市後備指揮部李姓士官涉嫌核銷餐費不實，台南地檢署調查後依3萬元交保候傳。圖／本報資料照片
台南市後備指揮部李姓士官涉嫌核銷餐費不實，台南地檢署調查後依3萬元交保候傳。圖／本報資料照片

檢察官 貪污

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