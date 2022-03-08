偷150元罰5萬5千元 神明面前偷竊 現世報百倍償還

彰化縣陳姓婦人到一家土地公廟，趁無人注意的時候偷竊神桌上供品，市價合計150元，曾姓女信徒發現她供奉的供品不翼而飛，廟方提供錄影監視畫面給警方，陳婦否認偷竊，辯稱以為沒人拿，曾女不收好供品還亂告。彰化地方法院法官認為陳婦在神明面前行竊，不把別人財產權放在眼裡，事後狡辯不認錯，依竊盜罪判處55天拘役得易科罰金，折合5萬5千元。可上訴。

判決書指出，陳婦去年（2021）9月13日下午4點多到某土地公廟，趁著沒人注意，偷竊供桌上的兩顆水梨、兩包餅乾放在自己腳踏車車籃裡離去。水梨和餅乾的所有人曾姓女信徒約5點多回到土地公廟，發現供品不見，向廟方反映，廟方立刻調閱監視錄影畫面，發現是一名婦人拿走，即報警處理。

陳婦辯稱，一般人拜拜後都會拿走供品，很多人將貢品放在那邊很久，都不去拿，很多供品放在那邊放很久放到爛掉，很多人會送別人吃平安的，很多人不拿走亂放，之後還亂口，所以她覺得奇怪，如果信徒不願意供品給人家拿，應該要在旁邊顧著。

法官認為，曾姓女信徒當天下午2點多她擺好供品後去上班，打算下班時回來拿取，發現供品不見，立即向廟方反映，顯然沒有供廟方發放結緣的意思，況且廟方若備有結緣食品供信眾拿取吃平安，通常另設適當區隔以免混淆拿錯，再根據廟方錄影畫面顯示，陳婦當天下午3點50分到達，坐在椅子上等待片刻，沒先詢問廟方人員有無結緣品、何處有結緣品，就直接從供桌上拿走食物，迥異常情，顯是伺機行竊。