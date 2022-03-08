他投資靈骨塔套牢 惡殯葬業者假牽線再詐10幾萬

從事殯葬業的李姓男子、李女遭控4年前致電給投資靈骨塔位被套牢的王姓男子，涉謊稱有客戶想購入塔位，見王上鉤後，進一步說要加購3個骨灰罈內瞻等，讓王姓男子陸續匯出15萬4000元；不料卻改口「客戶不買了」，接著便不理睬，王氣得提告，嘉義地檢署認定兩人根本沒幫賣塔位，依詐欺取財罪嫌起訴。

檢方查出，雲林縣李姓男子、嘉縣李姓女子都是從事殯葬禮儀工作、靈骨塔買賣及仲介，知道社會上有許多投資靈骨塔位、牌位等遭套牢，利用他們亟欲想託售心態，就到殯葬公會網站搜尋目標，找上握手淡水宜城墓園土權的王姓男子。

李姓男子等人2018年10月間打給王姓男子，謊稱自己是禮儀公司老闆，有客戶想購買墓園土權，雙方相約同年12月4日晚間碰面，當天李姓男子等人見他上鉤，再表示為滿足客戶需求，須2萬4000元加購3個骨灰罈內瞻，王信以為真，隔天匯款。

2019年1月間，李姓男子等人又以節稅問題等話術，讓王姓賣家分次匯出10萬、2萬、1萬，不料同年3月，卻告知「客戶不買了，要另尋買主」，遲至9月也都未處理；王姓男子氣得要求退款，結果遭置之不理，才發現遭詐騙，憤而提告。