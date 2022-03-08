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縱火嫌犯不僅「溜羊」惹禍 還曾「溜鳥」被判拘役

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市興中街七層樓住宅大火縱火嫌犯鄭男，2月間向莊姓女房東租屋，前天清晨鄭牽著寵物羊到公園散步，被莊女遇到，莊對鄭揚言「繳房租，不然就趕出去」，鄭疑因此不滿縱火，造成6死6傷慘劇。檢警查出，鄭男曾於2019年7月間，在中市進化北路見李姓女子在遛狗，掏出生殖器「遛鳥」，嚇得李女花容失色報警處理，法官依公然猥褻罪將他判處拘役20日，得易科罰金。

檢警查出，43歲的鄭男今年2月才入住興中街大樓，向莊姓婦人承租頂樓加蓋的8樓903套房，租金6千元。入住後因他養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，二人多次口角。前天清晨鄭牽羊到台中公園散步，又被莊婦遇到，莊婦對鄭揚言「繳房租，不然就趕出去」。鄭疑因此不滿，縱火造成6死6傷慘劇。

鄭男不僅「遛羊」，也曾「溜鳥」被判處拘役。判決書指出，鄭男於2019年9月7日下午，騎乘電動自行車行經中市北區巷口，見李姓女子在進化路巷內遛狗時，竟意圖供人觀覽，竟將他所穿著牛仔褲拉鍊拉下，掏出下體「溜鳥」，騎乘電動自行車至李女身旁搭訕，嚇得李女花容失色報警處理，經警調閱監視錄影畫面後查獲。

法官審酌，鄭男犯罪的動機及目的均僅為滿足一己私慾，對於被害人身心健康足生不良影響，並考量鄭男犯罪後的態度，依公然猥褻罪判處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

鄭男向莊婦承租房子，因他養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，2人多次口角，前天清晨溜羊時，被莊婦遇到，莊婦對鄭揚言「繳房租，不然就趕出去」，鄭疑因此不滿，縱火造成6死6傷慘劇。圖／民眾提供
鄭男向莊婦承租房子，因他養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，2人多次口角，前天清晨溜羊時，被莊婦遇到，莊婦對鄭揚言「繳房租，不然就趕出去」，鄭疑因此不滿，縱火造成6死6傷慘劇。圖／民眾提供

電動自行車 縱火 寵物

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