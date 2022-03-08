淘寶貨混充北捷車燈詐223萬多元 廠商遭起訴詐欺罪

環安達科技公司負責人劉文寬，2013年間取得台北捷運設備維護標案，包括捷運車頭燈泡耗材，但劉為節省成本，竟指示員工在大陸淘寶網站，向陸商購買仿冒的指定廠牌燈泡，詐得223萬9580元。台北地檢署檢察官顏伯融調查後，今依詐欺等罪起訴劉。

檢方調查，台北捷運公司於2013年6月間，辦理「高運量行控中心背投影監控(視)設備維護工作」工程或勞務採購的限制性招標，於2013年6月25日公告由環安達606萬9000元得標，環安達即於2013年7月10日與台北捷運公司簽立勞務契約

根據雙方簽約內容，維護工作中投影燈炮模組，限用比利時商BARCO公司原廠材料。劉文寬向BARCO在台代理商詢價，燈泡模組每組2萬6000元，再自行上網詢問，原廠售價每組約為8988元至1萬1984元，劉認為成本太高。

劉為避免超出預算有虧損可能，明知淘寶賣家品質不一、且假貨頻出、貨源不明，竟要求員工在網路找貨源，結果在淘寶找到賣家「海南西島科技公司」有出貨，劉先購買4組通過北捷查驗後，再大批買進63組，平均每組成本僅6182元。

捷運局內部稽查後，認為燈泡採購規格有問題，將全案函送北檢偵辦。檢方比對進出貨單據、標案契約與LINE對話紀錄後，發現北捷行控中心使用比利時製原廠「BARCO」燈泡模組。

而依照當時匯率換算，每組燈泡模組的金額高達美金206元，但劉文寬用LINE指示柯姓員工，為圖採購價差利益，透過淘寶買入相同款大陸燈泡，每組價格僅新台幣數千元，顯然不符採購契約規格，今依法起訴。