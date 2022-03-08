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台南市議員蔡淑惠疑捲詐領助理費 遭調查人員搜索
台南市議員蔡淑惠被檢舉疑涉嫌詐領助理補助費，台南地檢署今天指揮調查局南機組人員，搜索蔡淑惠服務處、市議會蔡淑惠辦公室等多處地點，除查扣帳冊等相關物證外，共傳喚相關人員20人到案釐清中。
據了解，調查局南機組今天派出20多名調查人員前往台南市議會蔡淑惠辦公室，市議員服務處等18處地點執行搜索，引發議會員工的關注。檢調人員搜索帶回數箱證物後離去，辦案人員並約談蔡淑惠到案釐清中。南檢說，今天檢察官指揮南機組人員調查，全案仍在約談相關人員中。
55歲的蔡淑惠是國民黨籍，她出道很早，在合併前曾經擔任3屆台南市南區市議員，台南縣市合併升格後又3度當選市議員，今年底將挑戰七連霸。2019年8月，國民黨徵召蔡淑惠征戰台南市第五選區立委選舉，挑戰民進黨現任立委林俊憲，選舉結果未能挑戰成功。
近2年來，台南市已有多名現任、卸任議員因涉嫌詐領或浮報助理費遭搜索，2人為無黨籍谷暮．哈就與前議員曾順良，其他為無黨籍副議長林炳利，國民黨籍洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞。其中，資深議員洪玉鳳更因二審判刑2年，褫奪公權5年、緩刑5年，已宣布不再連任。
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