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被控賤賣資產 農林前女董座林金燕獲不起訴
台灣農林公司總經理林金燕，涉嫌在董事長任內賤賣雋大公司股份，並以台林公司名義委託兩家公司徵求農林委託書，違反證券交易法。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，給予林金燕不起訴處分。
檢方調查，林女遭檢舉於2012年2月、5月、2013年3月間，以農林、台林公司資金，以現金增資方式，花費1億7000萬元高價購買虧損嚴重的雋大公司股票1萬7000張。2013年12月、2014年10月林女再以每股0.1元購買雋大公司股票給特定人，涉嫌掏空。
此外，林女遭檢舉於2012年間以台林公司名義花費115萬9000元，委託坊間公司徵求股東委託會，以鞏固她個人在農林的經營權，涉嫌違反證交法。案經金管會、調查局送辦。
檢方查出，2013年12月23日以前，無論是否公開發行股票，一律以10元作為最低發行面額，2018年8月1日修正公司法後，才引進無面額股制度，農林、台林以每股10元認購雋大新股並無違法之處；事後出售持股，售價高於雋大每股淨值，並非賤賣。
檢方查出，農林公司大股東徵求委託書費用均由大股東自己負擔，2012年間相關傳票是台林公司會計人員記載有誤，且林金燕歷年都是自己付費徵求委託書，並未濫用台林公司資源。
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