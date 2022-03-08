兼職還助奕智博賭網讓大陸人來台 立院科員判刑、休職

奕智博數位科技娛樂公司非法經營賭博網站，並協助數十家線上博弈平台洗錢，檢警2020年查獲後還意外發現該公司利用不實商務文件安排大陸人士入境，5年來已引進1千多人次獲利5千多萬元，立法院總務處科員林耀庭協助向移民署施壓加速審核通過，林遭台南地檢署起訴。立法院認為林有懲戒必要，將他移送懲戒法院，懲戒法院判休職，期間2年。

刑事部分，台南地方法院依圖利使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，判林3年6月徒刑。

立法院移送指出，林耀庭在考績委員會中自陳於新北市瑞三鑛業公司社會福利基金會、中華東盟經濟技術促進會、台灣弘久社會關懷協會擔任理事職務，領有交通費報酬，但未曾向立院報准；另查內政部合作及人民團體司籌備處網站資料，林耀庭在中華東盟經濟技術促進會（2018年3月10日成立，現已解散）是擔任理事長一職，並不是如他所說的只是擔任理事。

林耀庭也坦承奕智博公司曾於2018年匯款1百多萬元至中華東盟經濟技術促進會帳戶，有關該筆款項的用途和促進會解散後的相關帳目資料等都不明確。立法院認為林擔任協會理事長，除未報准外，又在調查時隱瞞身分，且對於涉及刑事案件相關的金錢流向未能清楚交代，也有違失。

立法院表示，公務員服務法規定公務員除法令所規定外，不得兼職，依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費，林耀庭未經立院許可，擔任民間團體理事長且領薪水，已違反規定，明顯應受懲戒。林雖辯稱沒領報酬，但依據「公務員兼任非營利事業或團體受有報酬職務許可辦法」規定，不得僅以未支領金錢酬勞論斷是否受有報酬，縱無報酬，仍違反公務員服務法規定。

林藉著在立法院工作的身分，透過不詳管道向移民署和相關政府機關部門承辦公務員施壓、要求提前辦理，使這些單位誤認申請入台的大陸人符合資格，而以較快速度審核通過並由移民署核發入境許可證，藉此向奕智博數位集團收取費用。立法院也認為林違反兩岸人民關係條例，違反公務員懲戒法「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽。」規定，因此移請懲戒法院審理。