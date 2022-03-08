快訊

洪慈庸捨12萬月薪 請辭立法院顧問「兩大原因曝光」

具俊曄求婚對話曝光！全靠電話讓大S果斷點頭說「好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正宮貼小三照嗆聲「有洞就及格」 慘被判拘役另賠3萬

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義陳姓人妻前年得知另名女子與丈夫外遇，還疑有墮胎過，氣得涉在臉書貼文「女人還是要靠化妝，有洞就及格了」，結果反遭小三提告，刑事部分判陳女拘役10天定讞；小三還另求償50萬精神慰撫金，判獲賠3萬，讓陳女氣炸上訴，指明明對方通姦在先，希望撤銷免賠，但嘉義地院駁回，維持原判決確定。

這名小三提告民事主張，陳姓女子不滿丈夫跟她交往，2020年5月間在臉書帳號PO出「當小三還當的真囂張，還有辦法對正宮耀武揚威，既然都改直接打給我了，那你就要有心理準備，女人還是要靠化妝，有洞就及格了」等語，還附兩張她的照片，令人知道指稱的對象。

小三指出，陳女以「女人還是要靠化妝」來罵她是性行為放蕩不羈之女人，「有洞就及格了」則會讓人聯想是暗指她靠下面生殖器過活，對名譽傷害甚大、丟臉到極點，應賠精神慰撫金50萬。

陳姓女子辯稱，結婚10幾年直到2020年5月，小三與丈夫吵架，透過通訊軟體找上門，才知道外情，小三還多次懷孕，1次意外流產、3次人工流產，貼文的用意是要告訴丈夫，別繼續說謊，因自己鮮少化妝，難道丈夫是喜歡善於打扮女孩子，而PO照片用意也是表達如果丈夫喜歡這樣的女孩，可以成全；由於當天就刪文，看不出對小三的影響，且是小三有錯在先，這樣請求賠償過於誇大。

一審嘉義地院簡易庭認為，此案刑事庭認定「當小三還當的真囂張」、「女人還是要靠化妝，有洞就及格了」等，是具有貶低女性人格地位的文字，判陳姓女子應賠3萬元。

陳女不服提出上訴，表示小三通姦在先，侵害配偶權等訴訟花大筆律師費，自己獲賠20萬，那篇貼文對小三的名譽、人格根本不達3萬元；二審嘉義地院合議庭認為，貼文內容明顯是針對小三，文詞顯示輕蔑或攻擊，以達貶損人目的，已超越法律可容許言論自由的範圍尺度，維持原判決，陳女要賠3萬確定。

嘉義陳姓人妻前年涉在臉書貼文嗆小三「有洞就及格了」等語，反被提告，民事判賠3萬元確定。示意圖／Ingimage
嘉義陳姓人妻前年涉在臉書貼文嗆小三「有洞就及格了」等語，反被提告，民事判賠3萬元確定。示意圖／Ingimage

嘉義 結婚

延伸閱讀

正宗狗血劇《婚詞離曲3》正宮v.s小三大鬥法 誰才是最後贏家？

全智賢跌出前十、最美小三上升20名！2022「韓國最美女演員」排行出爐，她負評纏身仍屹立不搖

北市文山區小三女當街砍已婚男再自戕 男送醫傷重不治

莉婭自提小三上位　曝做幕後就為謝和弦：妳們沒法做到我這地步

相關新聞

兼職還助奕智博賭網讓大陸人來台 立院科員判刑、休職

奕智博數位科技娛樂公司非法經營賭博網站，並協助數十家線上博弈平台洗錢，檢警2020年查獲後還意外發現該公司利用不實商務文...

正宮貼小三照嗆聲「有洞就及格」 慘被判拘役另賠3萬

嘉義陳姓人妻前年得知另名女子與丈夫外遇，還疑有墮胎過，氣得涉在臉書貼文「女人還是要靠化妝，有洞就及格了」，結果反遭小三提...

他槍擊虎斑貓判罰39萬嫌「太重」 檢察官覺得「太輕」

吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，依動物保護法判處有期徒刑3月、併科罰金30萬元，判決出爐，吳與檢方都就量...

手術前沒驗孕害她被迫流產？聯醫婦產科醫師要賠44萬元

何姓女子因子宮肌腺瘤找台北市立聯合醫院婦產科醫師林世基診治、手術，指控林未驗孕、告知併發症就擅自手術，導致她手術沾黏嚴重...

美食家梁幼祥捲變造過期鮑魚罐案 二審仍無罪可望確定

祥而盛企業公司遭檢舉低價進口過期的魚貨、鮑魚罐頭，交給美食家梁幼祥重新打印後銷售至君悅飯店等地，獲利154萬多元，檢方依...

惡法亦法？律師：這項訴訟可挑戰法律

日前大法官以判決變更民國98年間作成的釋字第656號解釋的見解，改認為判決強制道歉為違憲。從98年到111年為止近十三年間，法院判決強制加害人刊登道歉啟事的判決，不知凡幾，但竟然只有四位人民質疑強制道歉的合憲性而聲請釋憲，讓筆者不禁好奇，歷年來聲請釋憲的案子有多少？為什麼聲請釋憲的案子這麼少？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。