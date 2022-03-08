正宮貼小三照嗆聲「有洞就及格」 慘被判拘役另賠3萬

嘉義陳姓人妻前年得知另名女子與丈夫外遇，還疑有墮胎過，氣得涉在臉書貼文「女人還是要靠化妝，有洞就及格了」，結果反遭小三提告，刑事部分判陳女拘役10天定讞；小三還另求償50萬精神慰撫金，判獲賠3萬，讓陳女氣炸上訴，指明明對方通姦在先，希望撤銷免賠，但嘉義地院駁回，維持原判決確定。

這名小三提告民事主張，陳姓女子不滿丈夫跟她交往，2020年5月間在臉書帳號PO出「當小三還當的真囂張，還有辦法對正宮耀武揚威，既然都改直接打給我了，那你就要有心理準備，女人還是要靠化妝，有洞就及格了」等語，還附兩張她的照片，令人知道指稱的對象。

小三指出，陳女以「女人還是要靠化妝」來罵她是性行為放蕩不羈之女人，「有洞就及格了」則會讓人聯想是暗指她靠下面生殖器過活，對名譽傷害甚大、丟臉到極點，應賠精神慰撫金50萬。

陳姓女子辯稱，結婚10幾年直到2020年5月，小三與丈夫吵架，透過通訊軟體找上門，才知道外情，小三還多次懷孕，1次意外流產、3次人工流產，貼文的用意是要告訴丈夫，別繼續說謊，因自己鮮少化妝，難道丈夫是喜歡善於打扮女孩子，而PO照片用意也是表達如果丈夫喜歡這樣的女孩，可以成全；由於當天就刪文，看不出對小三的影響，且是小三有錯在先，這樣請求賠償過於誇大。

一審嘉義地院簡易庭認為，此案刑事庭認定「當小三還當的真囂張」、「女人還是要靠化妝，有洞就及格了」等，是具有貶低女性人格地位的文字，判陳姓女子應賠3萬元。