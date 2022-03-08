他槍擊虎斑貓判罰39萬嫌「太重」 檢察官覺得「太輕」

吳姓建築師以空氣槍射擊虎斑貓，造成貓隻頭部中彈，依動物保護法判處有期徒刑3月、併科罰金30萬元，判決出爐，吳與檢方都就量刑上訴；台北地方法院審理，今天二審駁回上訴，吳判刑3月、併科罰金30萬元，確定。

被射擊的虎斑貓是劉姓飼主的家貓，原承辦檢察官認為吳朝家貓射擊，也成立刑法恐嚇罪，上訴期間，就吳恐嚇事實聲請併辦審理，法官今天未對此宣判，依法，法官會將併辦案卷退回檢方重新偵處。

吳的罪行一審被判有期徒刑3月，併科罰金30萬元，如有期徒刑准予易科罰金則為9萬元，連同他併科罰金30萬元，吳得付出39萬元代價；吳對一審判決覺得太重，而檢察官覺得太輕，雙方因此都上訴。

2021年4月24日晚上6時，台北市文山區溪口街有飼主發現寵物貓口吐鮮血，貓的鼻骨被金屬彈打碎，不久，又有民眾報案稱，有不明人士在興隆路一段的公園內，持槍射擊麻雀。

警方調閱公共監視器畫面，查知吳男涉案，搜索吳的住處找到他作案用的空氣槍、大批鋁彈，吳坦承犯行，自稱喜歡生存遊戲，所以擁有空氣槍、彈，因為無聊帶槍騎車外出，以為有野貓跑到民宅所以開槍，檢方依動物保護法起訴吳。

一審判決指出，動物保護的目的，是源自人類將動物視為同伴生物的責任，沒有任何人可在欠缺理性理由下，帶給動物痛苦、災難或傷害，吳故意傷害劉姓飼主的貓，造成貓右側鼻甲骨全毀，犯故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪。

一審判決說，吳因無聊，持空氣槍朝劉姓飼主的家貓發射2發金屬彈丸，輕蔑動物生命，對動物保護風氣影響甚鉅，判吳有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，併科罰金30萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。