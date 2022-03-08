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手術前沒驗孕害她被迫流產？聯醫婦產科醫師要賠44萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

何姓女子因子宮肌腺瘤找台北市立聯合醫院婦產科醫師林世基診治、手術，指控林未驗孕、告知併發症就擅自手術，導致她手術沾黏嚴重，且她術後發燒林也未治療就讓她出院，造成她反覆骨盆腔發炎，最終切除輸卵管，提告要求聯醫、林賠償，台北地方法院判聯醫、林應賠償44萬餘元，可上訴。

何女提告主張，她2015年5月23日開始因經痛多次到聯醫和平婦幼院區找林診治，明明超音波檢查是子宮肌腺瘤、巧克力囊腫，但林卻告知為肌瘤，以黃體素調經，告知要努力懷孕，表示懷孕成功肌瘤就會變小，不需要手術；直到2018年3月10日回診，林才告知是肌腺瘤，並立即安排手術時間，但卻未告知術後感染、出血或沾黏等風險、併發症，也沒有提供吃藥等其他醫療選項。

何女已經39歲，同意手術治療，目的是為了能順利懷孕生子，林沒有在手術前告知她應避孕、施打性腺刺激素促進賀爾蒙類似劑，導致她手術沾黏嚴重，又林草率輕忽術前沒有抽血驗孕，導致她在已懷孕的狀況下接受手術，迫於術後流產。

何女指出，她手術後發燒多日未癒，但林卻未治療任她出院，導致她骨盆腔發炎，進而再度到國泰醫院接受手術，切除雙側輸卵管，造成永久無法回復的傷害，要求聯醫、林連帶給付醫療費、精神慰撫金135萬元，何女丈夫也請求35萬元精神慰撫金。

聯醫、林共同抗辯，醫師診療時告知為子宮肌腺瘤，而非肌瘤，且術前為求慎重也有詢問何女最後一次月經時間，顯示應無懷孕，且沒有醫療臨床常規要求婦產科醫師應在手術前告知要避孕。

另外，手術前也有提供手術同意書、住院單等讓何女帶回家閱讀，而何女也在上面勾選無懷孕，林當然信賴病患說法，手術前也告知何女術後一年不能懷孕，林的作法符合醫療常規。

法官認為，何女長期給林診治，林也知悉何女有求子計畫，應在術前確認何女未懷孕、告知術後一年內傷口未完全癒合要避孕，卻沒有為之，未善盡善良管理人注意義務，有疏失；林術前替何女驗尿、抽血檢驗，卻只依病患口述，未加以檢測何女是否懷孕，就進行手術，違反醫療上注意義務。

再者，依手術同意書內容，未詳載併發症為何，或發生併發症會有何應對處置，又林未告知何女手術以外的選項，也沒有說明各種方案的利弊風險，難認已盡說明義；林術後未注意替何女排除感染可能性就讓她出院，導致何女反復骨盆腔發炎、沾黏，認為林有過失，審酌後判聯醫、林應賠償何女44萬餘元，另丈夫未因何女病症而有損害，駁回相關請求。

示意圖／ingimage
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手術 懷孕 避孕

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