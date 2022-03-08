美食家梁幼祥捲變造過期鮑魚罐案 二審仍無罪可望確定

祥而盛企業公司遭檢舉低價進口過期的魚貨、鮑魚罐頭，交給美食家梁幼祥重新打印後銷售至君悅飯店等地，獲利154萬多元，檢方依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴公司負責人陳幼祥、梁幼祥，一審依行使偽造私文書罪判陳10月徒刑，緩刑3年，義務勞務120小時，梁則無罪。台灣高等法院今改判陳緩刑條件為支付公庫20萬元，其餘上訴駁回。

依刑事妥速審判法規定，除非判決所適用之法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例，否則不能再上訴，梁可望無罪確定。

陳幼祥被檢舉長期以低價向特定商家購買沒有標示產地、製造日期的劣質冰魚、鮭魚等海鮮，買回後先存放在祥而盛地下室停車場等地，再偽造不實製造日期，賣給多家知名餐廳及鐵板燒業者。北檢2016年11月10日搜索祥而盛企業存放過期海鮮3處地點，查扣冰魚、鮭魚十餘箱、鮑魚罐頭2百餘罐，帶回陳幼祥、祥鼎康公司總監胡涵婕、負責人潘怡君等人偵訊。潘怡君、胡涵婕獲不起訴處分，而許姓、李姓、張姓、方姓4名員工因認罪，檢方予以緩起訴，但須支付公庫3萬元。

北院認為陳幼祥並非食品製造商，沒有更改食品有效日期的權限，但他委由不知情的不詳人士在即於2016年9月7日逾期的11箱鮑魚罐頭頂部打印新的有效日期，並向下游商家寄賣，不過因下游商家還有庫存、售價也沒商定，罐頭還沒賣出。北院認定陳犯刑法行使偽造私文書罪、詐欺取財未遂罪，從較重的行使偽造私文書罪處斷。

不過陳另被控將竄改製造日期的海鮮商品出貨至台北君悅酒店、金色三麥餐飲，牟利154萬元，涉行使偽造私文書、犯詐欺取財罪部分，北院認為檢方未指出已售商品有偽造有效日期，以過期食品混充當期食品，也沒有使商家陷於錯誤而購入的直接或間接證據可佐，諭知無罪。

梁幼祥是祥鼎康公司顧問，綜理祥鼎康經營業務並與陳幼祥是好友，也捲入過期罐頭鮑魚事件。北院認為梁幼祥雖受陳幼祥請託，將11箱鮑魚罐頭載運至祥鼎康公司打印不實日期，但因技術問題，打印字樣與扣案鮑魚罐頭上的字樣顯然不符，打印不實日期者，「顯然另有其人」，而起訴書未指明梁幼祥參與寄賣過期鮑魚罐頭，依「罪證有疑、利於被告」證據法則，不能論斷梁犯行使偽造私文書、詐欺取財未遂等罪。