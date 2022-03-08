約見面遭拒 男竟散布女網友裸照遭判刑4月
51歲陳姓男子在網路上結識女子小欣（化名），兩人相談甚歡，去年5月19日小欣自拍裸照，將裸露胸部、下體的數張照片以LINE傳給陳，之後陳要求見面遭拒，竟將這些裸照曝光，上傳至小欣的LINE個人主頁，藉此逼迫對方順從；新竹地院審理終結，陳被依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑4月。
判決書指出，陳男與小欣在網路認識後，小欣將拍攝多張裸露胸部、下體的私密照片以LINE傳給陳，之後陳想約對方見面，卻被小欣拒絕，一氣之下竟將裸照散布於小欣的LINE個人主頁，供不特定多數人觀覽；並傳訊息給對方恫稱「我都有時間、你幾點到」，遭小欣報案提告。
法官認為，陳男以網際網路上傳小欣的猥褻影像供不特定多數人觀覽，並以加害名譽之事恐嚇對方，使小欣心生畏懼，不僅破壞社會善良風俗，同時造成小欣名譽受損、身心受創，所造成的損害非輕，考量陳坦承犯行，尚知悔悟，審酌依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑4月，易科罰金12萬元。
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