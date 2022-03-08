小時父入監後又失聯都靠母養大 法官免她扶養老父

林姓男子因年邁僅能偶爾從事臨時工作，獨自居住在外，有房租、生活費、醫療費等開銷，向女兒請求支付1萬5千元扶養費，林女兒則以她出生後，都由母親單獨扶養長大，父親曾因案入監服刑約6年，出監後雙方沒有任何聯繫拒絕。台南地院審理認為屬實，免除林女對父親扶養義務。

林姓男子表示，他年紀大了，除了老人生活津貼每月3879元外，僅能偶爾從事臨時工作，收入有限，現又獨自居住在外，有房租、生活費、醫療費等開銷，實入不敷出，向法院請求女兒每個月給付1萬5千元扶養費。

林女則說，她出生後，父親即未照顧，她由母親扶養至成年，父親於1983年10月25日入監服刑至1989年出監，雙方沒有任何聯繫，她認為父親沒有正當理由未盡扶養義務，情節重大，聲請免除對父親扶養義務。