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小時父入監後又失聯都靠母養大 法官免她扶養老父

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男子因年邁僅能偶爾從事臨時工作，獨自居住在外，有房租、生活費、醫療費等開銷，向女兒請求支付1萬5千元扶養費，林女兒則以她出生後，都由母親單獨扶養長大，父親曾因案入監服刑約6年，出監後雙方沒有任何聯繫拒絕。台南地院審理認為屬實，免除林女對父親扶養義務。

林姓男子表示，他年紀大了，除了老人生活津貼每月3879元外，僅能偶爾從事臨時工作，收入有限，現又獨自居住在外，有房租、生活費、醫療費等開銷，實入不敷出，向法院請求女兒每個月給付1萬5千元扶養費。

林女則說，她出生後，父親即未照顧，她由母親扶養至成年，父親於1983年10月25日入監服刑至1989年出監，雙方沒有任何聯繫，她認為父親沒有正當理由未盡扶養義務，情節重大，聲請免除對父親扶養義務。

法官認為，林父雖因年邁無謀生能力，無財產足以維持生活，有接受扶養之必要，但因林父對女兒未盡扶養義務，且未提出有何不能盡扶養義務正當事由供法院調查審認，林父未盡扶養義務情節確屬重大，林女兒主張免除對父親扶養義務，要屬可採。林父請求女兒給付扶養費，為無理由，應予駁回。此案仍可抗告。

林姓男子因年邁僅能偶爾從事臨時工作，向女兒請求支付1萬5千元扶養費，台南地院法官認為林父沒有正當理由未盡扶養女兒義務，情節重大，駁回林父請求。圖／本報資料照片
林姓男子因年邁僅能偶爾從事臨時工作，向女兒請求支付1萬5千元扶養費，台南地院法官認為林父沒有正當理由未盡扶養女兒義務，情節重大，駁回林父請求。圖／本報資料照片

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