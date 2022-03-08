和老闆擁吻被老闆娘抓包 秘書被辱罵氣提告...反敗

黃姓科技顧問公司負責人與已婚的女秘書有染，兩人在辦公室接吻時，洪姓妻子抓包、大罵「妳這賤女人，叫妳老公過來」，女秘書不甘被罵，反控告黃姓老闆強制猥褻、洪婦公然侮辱罪。歷審都認為黃未強制猥褻，黃無罪確定，但台灣高等法院曾依公然侮辱罪判洪婦罰金5千元，最高法院撤銷、發回更審，更一審維持一審無罪判決。

高院指出，在私人爭端中，如果是被害人主動挑起，或自願參與論爭，基於遭汙衊、詆毀時，以語言回擊符合人性自然反應，況且「相罵無好話」，且生活中負面語意的詞類五花八門，粗鄙、低俗程度不一，不是一有負面用詞就構成公然侮辱罪。

黃在新北市三重區經營科技顧問公司，女秘書2016年5月間進公司任職。女秘書指控，2018年7月18日午休時間，她和黃在辦公室內，洪姓老闆娘一走進來就大喊她的名字，並罵「妳這賤女人，叫妳老公過來」。

洪婦表示，她一直知道丈夫和女秘書有曖昧，但一直找不到證據，案發當天她在公司樓下遇到游姓女員工，得知辦公室裡剩下丈夫和女秘書，她便衝了上去，結果看到丈夫彎著腰、在女秘書的座位上吻她。黃姓老闆在偵查時表示，午休時聽到劉姓女員工說要去領郵件，他便和女秘書擁吻，沒想到會被妻子撞見。

高院認為，夫妻一方撞見另一半與其他異性有不正常關係時，當然會受刺激，難以苛求要用理性言詞與第三者溝通，洪婦因氣憤脫口說出「賤女人」是為了表達不滿，並非惡意謾罵，未超過社會通念或人民法律感情可容忍的界線。高院指「事出有因」，難以認定洪婦侵害女秘書人格。

此外，法院從女秘書和黃的對話紀錄發現，她提醒黃「在公司這樣很危險」、「在公司要有公司的樣子」、「在公司我們就規矩一點」顯見沒反抗黃的行為，反而是指責黃的舉止會被其他同事發現、要求低調。

但女秘書的丈夫則表示，老闆對妻子有非分之想，老闆娘管不住先生，把氣出在他太太身上，他能體諒老闆娘管不住丈夫的無奈，但把氣出在他太太身上就不對。