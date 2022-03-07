不滿丈夫外遇上網痛斥...姐姐幫腔罵無恥 法官判罰2姐妹

彰化縣翁姓女子因不滿丈夫鄭男搞外遇，在自己臉書貼文說鄭男 「在台北放款，養1個吃藥的女人」等語，她的姐姐也幫腔說「做廟主委還在台北跟吃藥的女人在一起，也配做主委」，被鄭男提告，彰化地方法院依散佈文字誹謗罪判處翁女罰金8千元，翁姐拘役20日，如易科罰金2萬元。

判決書指出，翁女（39歲）去年8 月在自己臉書貼文說「你跟某某在台北爽的時候，你說我生兩個沒什麼沒什麼了不起，叫我帶走，你說你不要了」、「今天小孩都長大了，也知道你在做什麼，不用在那裡裝什麼好爸爸了」、「你都不知道小孩多討厭你嗎，他們只是怕你」。

翁女也留言回應親友說「當初他自己也說他甘願把錢給那個女的買藥吃，也不養我們」，並發表鄭男手寫的切結書寫著「本人鄭某某如果在外面跟女生搞曖昧，小孩歸妳，1個月5萬小孩贍養費」指責鄭男劣跡而毀損其名譽。

翁女姐姐發現翁女貼文後，也加入開罵回應「他是我看過最無恥的男人」、「爛到爆的男人」、「做廟主委還在台北放款跟吃藥的女人在一起」、「真是個外遇的慣犯」。

翁女與翁姐則否認有何妨害名譽犯行，翁女辯稱貼文內容僅限好友觀覽，全部屬實，沒有標記姓名，單純抒發心情，翁姐則說看到妹妹被欺負很生氣，沒有指名道姓、單純抒發情緒。

不過鄭男表示，是翁女一直懷疑他有外遇，他逼不得已才會簽下切結書，否認翁女貼文內容之真實性。