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她除毛減脂缺氧身亡 「貴婦奈奈」夫醫美診所要賠834萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

知名部落客「貴婦奈奈」的丈夫黃博健、公公黃立雄等人合開的「杏立博全」醫美診所2018年無預警休業，兩人捲款潛逃出境，逃亡到加拿大至今；然而，一名何姓女子6年前到診所接受除毛、減脂等手術而全身麻醉，卻因腦部缺氧過久身亡，家屬提告求償，台北地方法院認為胡姓麻醉師未卸除何女的水晶指甲，且延誤就醫，判麻醉師和黃博健、黃立雄連帶賠償家屬新台幣460萬元、港幣103萬餘元，共計約834萬餘元，可上訴。

家屬主張，何女2016年10月19日下午3時到杏立博全診所接受腋下、陰部除毛、雙腿減脂、眼周電波拉提療程，過程中胡姓麻醉師沒有卸除何女的水晶指甲，發現何女唇色發白、膚色異常，仍建議繼續療程，何女術後昏迷不醒，也僅給予排除麻醉藥劑，直到當天晚間近9時才將何女送往台大醫院急救，最終仍因缺氧缺血性腦病變身亡。

家屬認為，何女未卸除水晶指甲導致探測血氧失準，過程中出現異常徵象，也未停止手術，何女術後昏迷不醒，診所也沒有善盡監測、照顧、救護義務，反而延誤就醫，要求陳姓醫師、胡姓麻醉師、鍾姓護理師、黃立雄、黃博健等人賠償何父、何母、丈夫、2名子女共1913萬餘元。

黃立雄、黃博健抗辯，何女在診所已接受過3次醫美手術均沒有異狀，診所也設置監控設備，何女昏迷不醒，診所也有給予必要處置，沒有延誤轉診；陳、鍾也稱沒有負責麻醉，應不用負擔賠償責任。

胡姓麻醉師抗辯，不用卸除水晶指甲，符合醫美診所常規處置方式，也不影響麻醉師判斷病人的血氧飽和度，又何女術中血氧飽和度屬於合理範圍，相關急救、監測措施也符合醫療常規，認為自己的處置沒有疏失，應免負賠償責任。

法官認為，根據醫審會、麻審會等鑑定意見，認為胡姓麻醉師未卸除何女水晶指甲，也未改以其他方式監控血氧飽和度，違反麻醉操作的醫療常規，導致何女已持續缺氧，另術後何女昏迷不醒，應立即轉月卻遲延，認為胡姓麻醉師應負賠償責任。

再者，黃立雄、黃博健分別為診所登記的負責人、醫師兼實際負責人，也應連帶負擔賠償責任，其餘人等免責，判胡姓麻醉師、黃立雄、黃博健應賠償何父80萬元、何母80萬元、丈夫100萬元、子女各100萬元精神慰撫金，另因子女定居香港，扶養費部分各判賠港幣57萬8454元、45萬4786元，共計約新台幣834萬餘元。

貴婦奈奈。圖／聯合報系資料照片
貴婦奈奈。圖／聯合報系資料照片

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