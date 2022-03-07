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紅線臨停疑穿雨衣遭罰 北市警：查證屬實可撤單

中央社 / 台北7日電

女騎士違停在路邊「穿雨衣」遭檢舉。 圖擷自爆怨公社
女騎士違停在路邊「穿雨衣」遭檢舉。 圖擷自爆怨公社
有女網友發文指稱日前在紅線路段臨停穿雨衣遭檢舉開單，引發網友關注。北市警方今天表示，因接獲民眾檢舉而依規開罰，當事人有異議可提申訴，若查證屬實將審酌撤銷罰單

1名女網友日前在臉書（Facebook）社團「爆怨公社」發文並附上罰單照片，指稱她日前因下雨在劃有紅線處路段臨停，遭民眾向警方檢舉後被開罰。

貼文引發網友熱議，認為從檢舉者所拍照片可看到女騎士將機車臨停在紅線邊且正在穿著雨衣，批評檢舉者為檢舉魔人。

對此，台北市警察局文山第一分局復興派出所長謝宗益今天對外表示，經查此案車輛是日前在轄內木柵路1段137號前劃有紅線路段臨時停車，因有民眾附送相關照片檔提出檢舉，因違規事證明確，警方便依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定製單舉發。

謝宗益指出，若當事人對違規舉發有異議，可依處罰條例第9條規定，受處罰人接獲違反道路交通管理事件通知單後，不服舉發事實者，於30天內，向處罰機關提出申訴陳述意見。

謝宗益說，此案若是民眾遇雨臨停穿雨衣行為，若經查證屬實，警方將於審酌相關情況後撤銷罰單。

罰單

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