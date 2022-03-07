億元豪宅買了沒漲 春源鋼鐵董告基泰建設總詐欺無罪

春源鋼鐵公司董事長蔡錫奇與基泰建設公司總經理馮先勉簽「保證3年買回」交易契約，砸1億3000萬元買台北市「基泰台大」17樓戶，預期3年房價漲兩成，唯事與願違，馮未買回被訴詐欺，台北地方法院審理，馮辯稱無犯意，獲判無罪。

檢察官起訴馮先勉外，另起訴基泰建設行銷部經理李珮伶、基泰建設職員即吉利公司前負責人吳竹明，李女、吳也判無罪。可上訴。

2012年底，基泰建設推出「基泰台大」豪宅建案，蔡錫奇有意購買高樓層的17樓之1房地產，但價格過高，未能成交，馮先勉等認蔡資力豐厚，開出以「3年包租及3年附條件保證買回」投資型契約，向蔡再行銷。

2013年8、9月，李珮伶向蔡錫奇提議，可每年以總價3%向蔡錫奇租屋，為期3年，3年後如蔡無意再持有，基泰與吉利就以原價把豪宅買回。

2016年10月「附買回」協議3年屆滿，蔡錫奇評估「基泰台大」附近的不動產買賣實價登錄，每坪只在60萬元至98萬元，低於他買的每坪138萬元，請基泰買回，但對方不理會，蔡提告，檢察官起訴馮先勉3人。

馮先勉稱，本案是單純房屋交易糾紛，沒有詐欺；李珮伶稱，她的工作是負責與蔡錫奇溝通，基泰沒有違約；吳竹明稱，他沒有參與房地產交易，收到傳票才知道交易有糾紛。

法院調查，依契約，蔡錫奇是以購屋3年有漲價兩成到1億5600萬元的可能，才以1億3000元購買，由吉利公司支付租金3年，一方面增加基泰建設銷售業績，一方面使蔡錫奇獲得高於銀行的利息，並期待房地產漲價的利益。

判決說，如果豪宅2016年真能上漲到1億5600萬元，不但基泰、吉利願意履約，蔡錫奇也可能不願出售，甚至可能繼續持有。

判決認為，豪宅交易契約如何履行，重點在房地上漲或下跌，換句話說，基泰、吉利未依協議書履約，是因不動產市場2016年陷入低迷，不符雙方期待，造成蔡錫奇想取回現金，基泰、吉利則想避免損失。