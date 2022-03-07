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宜蘭檢疫男稱「無聊」趴趴走 挨罰百萬遲繳恐被拘捕
宜蘭曾姓男子於居家檢疫期間每天外出用餐或外宿，累積超過72小時，被縣政府衛生局重罰100萬元，卻未繳罰款，被移送行政執行署宜蘭分署執行，他申請分期繳款又遲繳，去年11月起又多次屢傳不到，宜蘭分署今天下最後通牒，通知他再不到案將向法院聲請拘票。
曾姓男子於109年7月間由菲律賓入境，應遵守規定於入境後14日進行居家檢疫，他卻在入境3日後擅離居家檢疫處所，每天外出1至2次用餐甚至夜宿在外，到處趴趴走，其擅離原因向縣政府衛生局表示竟是「太熱」、「無聊」，總計外出時間72小時45分鐘。
違規情節重大，遭縣衛生局重罰100萬元，因未依限繳納經移送宜蘭分署強制執行，宜蘭分署準備要扣押曾男的名下財產，並至其住所現場執行，後來他申請分期繳款，每期3萬元，宜蘭分署也同意。
宜蘭分署後來查覺曾男不但遲繳或僅繳部分罰款，書記官三催四請才肯再拿一些錢來繳，依分期規定原本應該繳36萬元，曾男卻僅繳12萬元，去年11月起多次屢傳不到。
宜蘭分署決定廢止給予分期繳納，並核發執行命令命曾男應於近期到案，如屆期仍未出面，將向法院聲請拘票，強制拘提曾男到案。
宜蘭分署呼籲民眾遵守防疫政策，莫以身試法，一旦違反防疫規定遭裁處罰鍰不繳納，案件將移送法務部行政執行署進行強制執行，切勿心存僥倖或置之不理，如無法一次清償，也請主動聯繫各執行分署洽詢分期繳款，以免愛車、存款、薪水、不動產遭查扣，得不償失。
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