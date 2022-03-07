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酒駕新法36天 大甲警查獲38件酒駕案

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

酒駕新法今年1月30日生效執行，台中市大甲警分局在36天內已查獲38件酒後駕車案件，為提醒業者及民眾了解新修法相關規定，大甲警分局長吳燕山今天下午上廣播電台節目接受專訪，說明新修正刑法及道路交通管理處罰條例對於酒駕累犯、同車乘客等相關罰責。

疫情逐漸趨緩，民眾參加聚會飲宴的機會增多，大甲警分局各派出所到轄內提供酒精類飲品的店家宣導，從源頭斷絕酒駕，提醒民眾如有飲酒或食用含有酒精的料理，切勿心存僥倖酒駕上路，應搭乘大眾交通運輸工具、指定駕駛或改搭計程車，也請店家協助勸導，築起防範酒駕行為的第一道防線，並提供代叫計程車或連繫代駕服務。

新修正刑法中對於酒駕初犯的處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；新修正公布道路交通管理處罰條例也將累犯為5年內延長為10年內第二次以上酒駕並新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；對於酒駕者年滿18歲之同車乘客，處罰6000元以上1.5萬元以下罰緩；酒駕、毒駕、拒測等，將吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡者得沒入車輛。

大甲警分局長吳燕山表示，要改變酒駕惡習，最根本還須從「觀念」建立起，酒後駕車必找「代駕」，也可下載各式叫車Ａpp，避免冒險上路付出慘痛代價。

台中市大甲警分局長吳燕山（右）今天下午在電台宣導，提醒民眾勿酒駕。圖／警方提供
台中市大甲警分局長吳燕山（右）今天下午在電台宣導，提醒民眾勿酒駕。圖／警方提供

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