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六旬慣竊矯捷攀爬頂樓屢犯 法官羈押禁止再學蜘蛛人
謝姓慣竊已經61歲仍然身手矯捷，近期屢在新北市三峽、鶯歌等地攀爬防火巷從公寓頂樓闖空門，警方調閱大量監視器鎖定身分，4日到桃園地區將他拘提到案，新北地方法院前天裁定羈押禁見。
三峽警分局指出，上個月28日下午3時許，三峽區介壽路1幢5樓透天厝被闖空門，當時屋主一家人都在1至4樓活動，外籍看護婦上5樓取物，意外撞見陌生男子侵入住宅，嚇得驚聲尖叫求救，未料竊嫌迅速閃身翻牆逃離，消失在頂樓陽台，沒有財物損失。
隔天3月1日在鶯歌地區，又有2處公寓被人闖空門，損失金飾、現金總價值約13萬元。警方受理報案迅速成立專案小組，調閱監視器發現同1名身材矮小的竊嫌，都是從防火巷攀爬公寓外牆鐵窗，從頂樓侵入住宅行竊，分析比對之後鎖定謝姓慣竊涉有重嫌，4日晚間持拘票到桃園區將謝嫌拘提到案。
警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後聲請羈押，隔天法官開完庭裁定羈押禁見。
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