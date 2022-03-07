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桃園男酒駕竟含水噴人 警反罵五字經挨告獲不起訴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市林姓男子日前酒後駕車，因未打方向燈被巡邏員警攔查，卻在施測前2度對員警吐口水，讓員警氣憤之下罵出「五字經」，並將他手上的礦泉水拍掉；林男不滿，怒告員警搶奪及公然侮辱，但檢方認為員警無搶奪犯意，且五字經僅表達不滿情緒，無詆毀意圖，均不起訴處分。

檢方調查，林姓男子（42歲）去年4月2日凌晨3點多駕駛轎車，在蘆竹區大興路要左轉至大新路口時，因未打方向燈被2名大竹派出所巡邏員警攔下，並因渾身散發酒氣接受酒測，卻心生不滿向員警吐口水一次，接著不顧員警提醒，又將漱口用水含在口中，再次噴人。

黃姓員警見狀，告知林男已涉及妨害公務，卻得到他回「我怎麼敢」，因而發怒將林手上的礦泉水拍掉，並罵出五字經說「你現在是要妨害公務就對了」，遭林男控告搶奪及公然侮辱。

檢方查閱密錄器畫面，確認黃姓員警將林男手中礦泉水撥掉並掉至地面，並非據為己有或供自己飲用，難認定是出於為自己不法所有的意圖；公然侮辱部分，檢方參照當時現場衝突起因、雙方互動等整理脈絡，「五字經」雖不敬不雅，但員警當下並無詆毀男子名譽的主觀犯意，僅是表達氣憤不滿情緒，尚在人情常理之中，均不起訴處分。

林姓男子案發時酒測值每公升0.69毫克，涉及公共危險罪，又對員警吐口水、罵髒話涉妨害公務，桃園地方法院去年底分別判他有期徒刑2月及拘役30天。

桃園地檢署。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署。記者楊湛華／攝影

公然侮辱 妨害公務 桃園

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