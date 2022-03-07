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野馬男涉撞死女騎士 鑑定罹患思覺失調先監護3年

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

桃園市24歲葉姓男子去年駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮涉嫌高速闖紅燈撞死騎車巫姓女子，苗栗地方法院送葉男精神鑑定判斷罹患思覺失調症狀，最近裁定監護3年送執行。

檢察官起訴葉男去年8月14日在苗栗縣竹南鎮台1己線，駕駛黃色野馬跑車在路口，以超過100公里時速闖紅燈，撞死騎車巫女，涉嫌公共危險致死罪，可處無期徒刑或7年以上徒刑，檢察官並建請法院從重量刑。

葉男案發前，曾在IG嗆聲衛生福利部長陳時中，並在台南市闖紅燈、逆向，肇禍當天開車在竹南鎮超速、闖紅燈、路口倒車，車禍後還不斷在IG發文，行為脫序而怪異，檢察官特別論述，葉男訊問中應答自若、時序清楚，法律是非觀念正常，加上羈押在看守所，言行舉止並無異於常人，犯罪行為當時應無辨識違法能力喪失或降低的情形，因此並未送精神鑑定。

苗栗地院收案審理，法官認為葉男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，持續羈押在案，全案本月底宣判，精神鑑定報告上個月出爐，法官據以裁定令入相當處所監護3年，並已送執行。

裁定書指出，台中榮民總醫院鑑定認為葉男案發時有許多不合邏輯思維，及誇大妄想，有脫離現實的情況，但有認知到速限不應違規，及協助女騎士急救的意圖，心理衡鑑顯示邊緣性智能不足，與過去學經歷相比明顯變差，判斷可能符合第一型雙向情緒障礙症，或情感型思覺失調症雙相型。

此外，葉男發病約3至4年，且2019年經適當藥物治療能改善包括情緒激躁、衝動行為，及誇大妄想症狀，判斷葉男病症應能經過適當醫療處置，可以部分或完全緩解，但葉男病識感不佳，因此治療動機薄弱，未來依舊有可能中斷治療，及有再犯或危害公共安全之虞，應盡早提供妥適精神醫療照護。

法官審酌葉男於訊問時聲稱他在各個飯店居住，他沒有病，也沒有精神病，就跟法官一樣，大家都沒有病，到底誰可以認定這個人有沒有病，這世界上大家的病都是裝的，精神上不會有障礙等，認為葉男確實有如鑑定報告所稱罹患思覺失調症狀，宣告施以監護3年。

桃園市葉姓男子去年駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮涉嫌高速闖紅燈撞死騎車巫姓女子案，苗栗地方法院送葉男精神鑑定判斷罹患思覺失調症狀，最近裁定監護3年送執行。圖／民眾提供
桃園市葉姓男子去年駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮涉嫌高速闖紅燈撞死騎車巫姓女子案，苗栗地方法院送葉男精神鑑定判斷罹患思覺失調症狀，最近裁定監護3年送執行。圖／民眾提供
桃園市葉姓男子去年駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮涉嫌高速闖紅燈撞死騎車巫姓女子案，苗栗地方法院送葉男精神鑑定判斷罹患思覺失調症狀，最近裁定監護3年送執行。圖／民眾提供
桃園市葉姓男子去年駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮涉嫌高速闖紅燈撞死騎車巫姓女子案，苗栗地方法院送葉男精神鑑定判斷罹患思覺失調症狀，最近裁定監護3年送執行。圖／民眾提供

檢察官 思覺失調症 苗栗縣

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