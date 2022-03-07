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酒後開車肇禍 辯稱基因怪怪會產生酒精成分

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

一名嘉義縣侯姓男子涉嫌酒後開車肇事被送辦，卻辯稱因肝臟移植手術後，醫生說他基因怪怪地會自主產生酒精成分，法官為此還函文請教醫院。院方回文表示，無法證實被告身體會自行產生酒精成分。嘉義地院將侯男依公共危險罪，處4月徒刑，可易科罰金，另併科罰金5萬元。

去年7月3日下午1時許，侯男涉嫌酒後開車因跨越雙黃線逆向行駛，不慎與對向陳男駕駛的小貨車發生碰撞，雙方沒有受傷，員警據報到場處理，並實施酒測，侯男酒精濃度高達每公升1.07毫克，被依公共危險罪嫌送辦。但侯男辯稱沒有喝酒，因肝臟有移植過，醫生說他基因怪怪地，身上會產生酒精成分。

雖然侯男有酒駕前科，但他在2020年12月間確實有過肝臟移植手術，法官對他的說辭半信半疑，於是函文給為侯男開刀的醫院查證；院方回函表示，依據病歷記載，無法證實被告身體會自行產生酒精成分，且院方所開立藥物，也不會服用後使呼氣產生酒精濃度。戳破侯男謊言。

判決書指出，被告無視道路交通安全仍於飲酒後開車，甚至發生交通事故，又酒測值高達每公升1.07毫克，審酌高職畢業智識程度、待業中之生活狀況及否認犯行的態度等，量處處有期徒刑4月，併科罰金5萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1仟元折算1日。可以上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方實施酒測時，常會遇到酒駕者五花八門的說辭，圖為警方酒測臨檢勤務，與本案無閞。圖／資料照片
警方實施酒測時，常會遇到酒駕者五花八門的說辭，圖為警方酒測臨檢勤務，與本案無閞。圖／資料照片

酒精 嘉義 手術

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