分手後Dcard上罵法律系前男友「大土立土及」 女網友挨告
王姓女子疑似不滿分手，在Dcard上po文涉嫌辱罵謝姓前男友「你真很爛、大土立土及、狗可能還嫌棄」等語，還公開謝男照片、社群帳號，就讀法律系的謝男不忍謾罵提告。士林地檢署偵結，依照非公務機關非法利用個人資料罪嫌起訴。
起訴指出，19歲王姓女子去年12月16日和謝男分手，2天後接續在Dcard上刊登「真理大法律系大一謝〇〇，你真的很爛」內文涉嫌辱罵「大土立土及（大垃圾）、狗可能還嫌棄」等語，並公開謝男Line帳號、IG帳號；又po出「是不是覺得我看不到啊？謝〇〇你爛啊」、「你這樣好像一隻咬過人的狗，然後裝無辜？」
謝男分手後2天看到文章，認為前女友所言涉嫌公然侮辱、違反個資法等，截圖並提告。王姓女子到案後認罪，檢方認定全案從重依照非公務機關非法利用個人資料罪嫌起訴。
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