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烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

日夜顛倒男怪阿姨吵 揮砍10刀 幸棉被裹身救命

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市新店區一名劉姓男子懷疑是同住的阿姨製造噪音影響其睡眠，昨日清晨持水果刀猛刺阿姨約10刀，致頭、頸、臉部、四肢多處刀傷，他阿姨所幸棉被裹身而未送命。台北地檢署昨晚間複訊後，依家暴殺人未遂罪嫌向台北地院聲押劉男獲准。

據了解，劉男大約30多歲，平時與母親、阿姨、外婆同住，和家人作息相反，屬於白天睡覺、晚間出沒的人，他長期睡眠不足且睡眠品質不佳。劉男認為，阿姨平常會碎念他沒工作，且總是故意製造聲響打擾他睡眠，害他壓力極大。

檢警調查，昨日清晨7點多，劉男在房間聽到外面有聲響，懷疑是阿姨在吵鬧，遂跑到廚房去拿起1把水果刀，衝進阿姨房內，朝阿姨胡亂猛刺約10刀，當時阿姨正裹著棉被睡覺，被一陣亂砍而嚇醒。劉男母親聞聲報警處理。

警方到場趕緊將阿姨送醫急救，其頭、頸、臉部、四肢等多處刀傷，傷勢不深沒有生命危險。據了解，劉男坦承犯行，檢方複訊後，依家暴殺人罪將他當庭逮捕並聲請羈押。台北地院裁准。

新北市新店區一名劉姓男子，懷疑是同住的阿姨製造噪音，持水果刀猛刺睡夢中的阿姨約10刀。台北地檢署昨晚依家暴殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押獲准。圖／本報資料照
新北市新店區一名劉姓男子，懷疑是同住的阿姨製造噪音，持水果刀猛刺睡夢中的阿姨約10刀。台北地檢署昨晚依家暴殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押獲准。圖／本報資料照

睡眠 殺人

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