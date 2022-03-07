考績連兩年吃乙遭解雇 助理告大學討回工作

國立中山大學宿舍服務中心盧姓行政助理，2019、2020年考績連續兩年吃乙，被校方以不適任為由解雇，盧男不服，提告爭取權益。法官根據校內考績會決議，認為盧曾提議降調宿舍服務員，但校方卻逕自認為他無法勝任解雇，不符比例原則，判盧男勝訴，保住月薪33K工作。

判決指出，盧男從2009年開始就任職於中山大學宿舍服務中心，負責學生宿舍的大小事務，但2017年盧男當年度考績拿乙，隔年雖然順利保甲，但2019、2020年又被校方以未能適時向長官反應宿舍爭議、延宕公文時效等理由，將當年度考績打乙，校方認為盧男無法勝任工作，最後依校內的約用人員工作規則解雇，去年3月將他解雇。

盧男主張，2017年他接手其他助理業務，校方卻未考量他業務龐大，考績列乙等，但他承辦業務就算有缺失，也並非不能改善，更何況還可以給予調職、警告、記過或扣薪等懲處，他也曾提出轉調或降調宿舍服務員，校方卻未給予回覆，直接依勞基法解雇，有違解僱最後手段原則，提告要求校方還他工作。

校方則反駁，稱盧男負責宿舍的「綜合業務」，其中部分業務還有其他助理協助，並沒有給盧男負擔龐大工作；另外，2019年考績打乙時，就有要求盧改善工作狀態，若考績再拿乙，就會直接資遣，但隔年他工作狀態仍未改進，欠缺應變能力及溝通技巧，在業務高峰期排休，要加班也未事先申請等，才會不得依規定解僱。

但休假部分，法官依據中山大學員工申訴評議委員會意見，認為休假本來就屬勞工權益，主管本就可以不准假，不能批准他休假後，隔年又將藉故休假列入考評，因此不能將依規定休假當作不能勝任工作的原因之一。

另外，盧男在與學務長面談時，也曾提議轉調為宿舍服務員，但校方卻以他有公文延宕、業務統計出錯等理由，拒絕盧男轉調，法官認為，學校不能因盧男無法勝任行政助理，就認定他無法完成宿舍服務員職務，此一論點缺乏依據。