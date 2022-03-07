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號稱飛碟專家 寫狀子被法辦 請求評鑑檢察官失敗

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

號稱「飛碟專家」的江晃榮不具律師資格，卻幫遭電磁波攻擊的蔡姓女子寫狀子，依違反律師法判刑3月，緩刑2年；江認為偵辦他的檢察官違法，請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會認為，江指述空泛，決議不付評鑑。

江聲稱，他多次以書面或口頭請求檢察官讓他與告訴人蔡姓女子進行交互詰問，以保障訴訟防禦權，但檢察官卻對他的主張置之不理。

江晃榮曾任中華UFO科學學會創會理事長、台灣外星人研究所所長，常上電視談外星人、飛碟，被稱為「飛碟專家」。

依司法判決資料，蔡姓女子2017年向江購買健康產品，稱遭到「遠端電波撞擊」受傷，想提民事訴訟，江收費3萬元幫蔡寫訴狀，蔡女後來發現江不是律師而提告，檢察官依律師法起訴江。

台灣高等法院2021年11月判江有期徒刑3月，併科罰金4萬元，緩刑2年確定，江認為檢察官辦案不公，請求對檢察官個案評鑑。

圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影
圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影

檢察官 律師 外星人

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