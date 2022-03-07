因2880元加菜金被重判4年多定讞 退將：請蔡總統還清白

陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平2015年挪用漢光演習加菜金2880元，支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海產費用，遭依貪汙治罪條例軍人利用職務上機會詐財罪判刑4年6月徒刑定讞，退休俸也因此腰斬；韓豫平今天出面喊冤說，沒有任何一毛錢放入他口袋，也是指揮官核銷，最後卻由他扛罪，「請求蔡總統、國防部長邱國正等人，協助還我清白，尋求非常上訴及再審，讓人民重拾對司法信任。」

民進黨立委劉世芳、管碧玲、蔡適應、林靜儀和退輔會副主委李文忠在立法院開記者會聲援韓豫平，皆認為判決不符合比例原則，要求國防部一周內提出意見報告書，供未來再審依據。

「個人從軍一輩子奉公守法、清清白白，從未貪得一分一毫，」韓豫平說，這場餐會是指揮官宴請餐敘，他奉命參加，並非他主導，法官認為參與餐會的政戰主任的眷屬是與部隊無關之人，但這場餐會之前，他不認識政戰主任眷屬，沒有任何關係，餐敘費用也是受指揮官核定，有核銷公文，若有一分錢放入口袋，要被判20年都無怨尤。

管碧玲指出，當年林益世貪污6300萬元，法院歸避收賄罪，輕判4年10個月，韓將軍卻僅因2880元重判4年6個月，退休金腰斬，是微罪重罰。軍官眷屬來探視，遇到犒賞幹部的餐會，難道要叫太太、小孩回家去嗎？軍眷也是國軍大家庭一份子，廣義解釋，這筆錢仍用在國軍同袍上。

蔡適應說，國防部若認為加菜金的核銷產生爭議的話，應做出統一看法解釋此案只要調整預算科目即可，但國防部卻透過移送、審判，這樣判刑侮辱軍中同胞，要求國防部一周內提意見報告書。 林靜儀指出，此案非常嚴重不符比例原則，會讓人民再次失去對司法信任。

劉世芳說，國防部態度閃避，邀請出席記者會卻拒絕，不符合邱部長保家衛國的管理態度，立法院其他委員也到法務部為韓將軍陳情，國防部對於加菜金規定已十多年未修正，且對加菜金的定義、行政命令是什麼？已造成司法、行政部門的自由心證，國防部需要再說明。