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邱瓈寬的恩師借錢沒還？曾志偉打官司討5700萬敗訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

香港藝人曾志偉指控已故製片、邱瓈寬恩師裴祥泉生前簽立借據、本票借款發行新片，卻未依約清償，而裴逝世後也未收到款項，提返還借款訴訟要求裴的3名兄弟姊妹自遺產範圍內連帶返還5700萬元，台北地方法院判曾志偉敗訴，可上訴。

曾志偉提告主張，裴祥泉曾約定將合作發行8部電影的盈餘分配給他，裴拿到收益後，1999年4月12日簽借據、本票向他借用分潤款項4000萬元繼續發行新片，但裴未清償並繼續積欠他的演出酬勞，2003年3月18日再簽借據、本票換約，總計共借款5700萬元。

裴祥泉過世後，積欠的款項至今沒有償還，而3名手足是裴的法定繼承人，因此提告要求3人在裴的遺產範圍內返還借款。

裴的胞妹抗辯，曾志偉1999年4月12日、2003年3月18日根本沒有入境台灣，且沒有舉證、說明拍攝什麼電影，如何計算盈餘分配，或雙方有借貸、交付金錢，認為曾的主張子虛烏有。

裴的2名兄弟則認為，裴祥泉只是曾志偉主張8部電影的監製，僅代表出資的出品人籌設電影的總企劃，如果曾志偉主張為真實，也應該向出品人請求還款；再者，曾志偉主張裴祥泉未清償8筆債務卻持續拍片，顯然悖於社會生活經驗，且電影上映到下檔時間不長，為何曾多年來不追討，待多年後才結算、簽本票，甚至在裴祥泉過世3年後才提訴訟，認為曾的主張不合理，另認為本案已罹於時效。

台北地院認為，雖然曾志偉提出借據為證，但僅能證明裴祥泉有在借據上簽名，曾志偉仍須舉證雙方有成立消費借貸、盈餘分配等要件，但曾並未舉證。

另證人指出，借據都由裴祥泉親自簽名、蓋章，且曾志偉也有親自到台灣結算，但調閱曾志偉的出入境紀錄，1999年4月12日、2003年3月18日借據簽立時，曾志偉並未入境台灣，故判曾志偉敗訴。

曾志偉。圖／聯合報系資料照片
曾志偉。圖／聯合報系資料照片

電影 遺產 香港

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