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不滿被尿身上摔死領養貓 男繳1萬元獲緩起訴
新北市一名朱姓男子去年9月間因為家裡米克斯貓不吃飯又尿尿在他身上，氣得把貓甩到地上就出門，返家時發現貓已身亡。台北地檢署調查後，認定他違反動物保護法，考量他坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫1萬元。
檢方調查，去年9月某日中午，朱姓男子要為他家的黑白米克斯貓吃飯，但貓不吃飯還跳到他身上尿尿，他一氣之下就把貓甩到地上，就出門了，貓疑似因重摔而沒有意識。案發期間家裡都沒人，直到，他下午出門回家，發現貓已經身體僵硬，失去生命跡象。
檢方查出，朱男發現貓死掉了，打電話給當初領養貓的動物協會志工訴說此事，「我好像把貓打死了！」動物協會因此報警處理，新店警方獲報後，依違反動保法將朱男函送法辦。貓之後被裝進紙箱，鮮血沾滿紙箱。
動物協會懷疑朱男不只是摔貓，還有暴力虐待，把貓咪屍體送去給獸醫檢查，但沒發現明顯外傷。檢方調查後，依認定朱男涉犯動保法第25條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，今依法給予緩起訴處分。
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