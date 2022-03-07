花蓮港抓龍蝦罰10萬打官司輸了 法院：非原住民採捕海域
魏姓阿美族原住民前年到花蓮港商港海域內，搭自製浮具出海放流刺網，捕獲3尾雜魚、3尾龍蝦，被航港局裁罰10萬元，魏不服提行政訴訟，主張符合原住民傳統漁獵習慣等，但台北地方法院仍判他敗訴，可上訴。
海巡署東部分署第一二岸巡隊2020年7月25日上午7時許，在花蓮港商港區域内發現魏違規採捕水產動物，函送後航港局依違反商港法規定裁罰魏10萬元。
魏委由律師提行政訴訟，主張他是阿美族原住民，僅有國中學歷，且來自於保存阿美族歲時祭儀、文化慣習、年齡階層完整的里漏部落，他遵循阿美族社會制度，年年參與捕魚祭，持續維持部落漁獵習慣，難以期待他會知悉具高度專業性的商港法。
再者，魏有法定原住民身分，花蓮港位於花蓮市，屬於行政院核定的原住民地區，因此魏採補地點確實位於阿美族傳統海域，符合原住民基本法的規定；又魏未見任何禁止捕魚的告示牌，海巡人員也未經勸導就開罰，認為處分有重大瑕疵。
航港局抗辯，經過函詢原住民族委員會，魏採捕的海域因花蓮縣未提出傳統海域許可申請，因此目前為止不屬於原住民可採捕的海域；另周邊也設有警語標示牌3面，堤防旁路面也有禁止進入的字樣，認為處分沒有違誤。
台北地院指出，根據原民會的函覆，顯見魏違規採補地點不屬於原民得依法獵捕野生動物的公告海域，且魏在花蓮商港內採捕，有極大可能性與船舶發生碰撞，他卻完全不管商港公告範圍，強調自身為原住民，法院認為不能因他身為原住民而得以卸責，判魏敗訴。
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