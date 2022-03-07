PUB店員糾眾圍毆 37歲男右眼被打爆失明 獲賠1475萬

新竹一名黃姓男子5年前在竹北市PUB消費時，被店內員工圍毆，導致右眼失明，新竹地院民事庭認為，黃受傷時37歲，正值壯年，且在石材公司擔任經理，需依賴二眼才能完整視物，僅用一隻眼睛會導致視範圍縮減，對其從業有重大限制，判動手的5人需連帶賠償1475萬元。

判決書指出，2017年1月，新竹縣竹北市一間PUB店長陳女與友人發生爭執，誤傷朱男，而朱的朋友黃男則被酒淋濕，事後黃、朱兩人再度前往該PUB店消費，陳女連同員工呂男當場向兩人致歉，原以為紛爭已平息，但呂卻又暗中聯絡梁男去教訓黃、朱兩人。

梁男率多人分別以徒手、用腳踹踢、持酒瓶、木棍毆擊等方式圍毆黃、朱兩人，梁用手攻擊黃的臉部，直接擊中其右眼，又在用腳踹朱多次，朱下跪求饒，黃則被圍毆致昏厥，被抬至PUB店門口，不但被打到腦震盪，右眼球也破裂，視力已無光覺，無法矯正，達於失明程度。

法官指出，黃男右側眼球破裂、眼內組織脫出，導致右眼視力無光覺，難以回復，無從辨別明暗，受傷時37歲的他正值壯年，並擔任石材公司經理，需要依賴兩眼始能完整視物，對其從業顯有重大限制，計算後認定黃的勞動能力減損為1041萬。

法官認，本案起因於PUB消費糾紛，呂男假意道歉，卻暗中聯絡他人教訓被害人，衝突最後造成被害人重大不治傷害，受害後於精神上產生一定痛苦，審酌判需連帶賠償精神慰撫金1百萬元，加上醫藥費等，合計呂男等5人需連帶賠償黃男1475萬元。

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